T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cudi Dağı'nda çatışma: 5 Özel Harekat polisi şehit oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında "Cudi'de şu an operasyon var" sözlerinin ardından bölgeden şehit haberi geldi

21 Mart 2012 15:37

 

T24 - Şırnak'taki Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lıya karşı sabah saatlerinde hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat timleri ile polis özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda çıkan çatışmadailk bilgiler 4 polisin şehit olduğu yönündeydi ancak İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, operasyonda, 5 polisin şehit olduğunu açıkladı. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor...
 
Şırnak'daki Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmek için bu sabah saatlerinde hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma Özel Harikat Timler ile Polis Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda çıkan çatışmada 5 polis şehit oldu. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.
 
 
Baharın gelmesiyle birlikte Şırnak'ta gizlendikleri sığınak ve mağaralardan çıkıp hareket halinde oldukları belirtilen teröristlere yönelik operasyonlar başlatıldı. Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lıyı etkisiz hale getirmek için bu sabah saatlerinden itibaren hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyona Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timleri birlikte katıldı.
 
Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Kobra helikopterler, teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldı. Yer yer karlarla kaplı olduğu öğrenilen operasyon bölgesine Sikorsky helikopterlerle polis ve jandarma özel harekat timleri indirildi.
 
Jandarma ve polis timlerinin takibe aldığı teröristlerle sıcak temas sağlanırken, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verildiği öğrenildi. Açılan ilk ateşte 4 Özel Harekatçı polisin şehit olduğu belirtildi. Bölgede şiddetli çatışmaların yer yer sürdüğü bildirildi. Operasyon bölgesine helikopterlerle takviye timler sevk edildi.

 

ETİKETLER

Cudi Dağındaçatışmaerdoğanşehitözel güvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24