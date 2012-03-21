Cudi Dağı'nda çatışma: 5 Özel Harekat polisi şehit oldu

T24 - Şırnak'taki Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lıya karşı sabah saatlerinde hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma özel harekat timleri ile polis özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda çıkan çatışmadailk bilgiler 4 polisin şehit olduğu yönündeydi ancak İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, operasyonda, 5 polisin şehit olduğunu açıkladı. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor...

Şırnak'daki Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmek için bu sabah saatlerinde hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma Özel Harikat Timler ile Polis Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda çıkan çatışmada 5 polis şehit oldu. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Şırnak'ta gizlendikleri sığınak ve mağaralardan çıkıp hareket halinde oldukları belirtilen teröristlere yönelik operasyonlar başlatıldı. Cudi Dağı'nda tespit edilen bir grup PKK'lıyı etkisiz hale getirmek için bu sabah saatlerinden itibaren hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyona Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Timleri birlikte katıldı.

Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan kalkan Kobra helikopterler, teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldı. Yer yer karlarla kaplı olduğu öğrenilen operasyon bölgesine Sikorsky helikopterlerle polis ve jandarma özel harekat timleri indirildi.

Jandarma ve polis timlerinin takibe aldığı teröristlerle sıcak temas sağlanırken, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verildiği öğrenildi. Açılan ilk ateşte 4 Özel Harekatçı polisin şehit olduğu belirtildi. Bölgede şiddetli çatışmaların yer yer sürdüğü bildirildi. Operasyon bölgesine helikopterlerle takviye timler sevk edildi.