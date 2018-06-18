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Cudi Dağı'nda 8 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, insansız hava araçlarıyla tespit edilen bir grup PKK'lıya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

18 Haziran 2018 18:11

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı\'nda, insansız hava araçlarıyla tespit edilen bir grup PKK\'lıya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 8 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Cudi Dağı\'ndaki operasyonla ilgili Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz merkez Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen eylem hazırlığındaki 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava hücum harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi. 

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