Cudi Dağı'nda 8 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı\'nda, insansız hava araçlarıyla tespit edilen bir grup PKK\'lıya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 8 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Cudi Dağı\'ndaki operasyonla ilgili Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz merkez Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen eylem hazırlığındaki 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava hücum harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.