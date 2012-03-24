Cudi Dağı'nda 6 polisin şehit olduğu operasyon bitti

T24 - Cudi Dağı’nda 6 polisin şehit olduğu operasyon üçüncü gününde sona erdi. Operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü. Bitlis-Siirt sınırında çıkan çatışmada ise 1 köy korucusu şehit oldu.



Özel harekat mensubu 6 polisin şehit edildiği Cudi Dağı’ndaki operasyon üçüncü gününde sona erdi.

Operasyonun tamamlandığını duyuran Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada 6’sı ölü 8 PKK’lının ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonun sona ermesinin ardından ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre 6 polisin şehit olduğu operasyon şu şekilde gerçekleşti:

- Asker ve polis, Cudi Dağı’nda bir mağarada 50 PKK’lının bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine operasyon başlattı.



- Skorsky helikopterleri bölgeye iki ayrı özel harekat timi indirdi. Mağara önünde 3 PKK’lıyı farkeden birinci tim operasyonu başlattı.



- Ancak bu sırada büyük bir patlama oldu. Çevrede gizlenen onlarca PKK’lı time ateş açtı. İki tim arasındaki irtibat kesildi.



- Arkada kalan polisler arkadaşlarına yardım etmek için çatışma bölgesine girmeye çalışırken bölgede konuşlanan PKK’lılar uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla bir kez daha ateş açtı.

- 6 özel harekat polisi bu pusuda şehit oldu.

Üçüncü gününde sona eren operasyonun ardından güvenlik güçleri, bölgede arazi arama faaliyeti başlattı.



Bitlis'te 1 korucu şehit



Öte yandan bir çatışma haberi de Bitlis-Siirt sınırından geldi. Baykan ile Hizan ilçeleri sınırındaki Çeltikli Köyü kırsalında çatışma çıktı. Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerine geçici köy korucularının da destek verdiği çatışmada, 1 korucu şehit oldu. 5’i ölü 7 PKK’lı da ele geçirildi.