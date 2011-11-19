-Cudi Dağı'nda 300 kilogram patlayıcı bulundu ŞIRNAK (A.A) - 19.11.2011 - Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya ait patlamaya hazır hale getirildiği belirtilen 300 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı birliklerince yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü mensuplarının Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güvenlik güçlerine, kamu araçlarına ve şehir merkezlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik duyum alınması üzerine dün Cudi Dağı Bölgesinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Operasyon neticesinde araziye gizlenmiş vaziyette 25 ve 50 kiloluk paketler halinde, düzeneği hazırlanarak patlayama hazır hale getirilmiş toplam 300 kilo patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikata başlanılmıştır'' denildi.