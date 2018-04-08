ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, \'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker\' adıyla başlatılan operasyonda, Cudi Dağı\'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, 23\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan günü operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, \"\'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker\' operasyonu kapsamında, 8 Nisan\'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.