Cudi Dağı'nda 2 terörist ölü ele geçti

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Cudi Dağı Kösreli bölgesinde 3 gün önce başlatılan operasyon kapsamında bugün 2 terörist ölü ele geçirilirken, operasyon kapsamında bugüne kadar bulunan 11 el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Silopi İlçesi yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin öldürülmesi ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"12.09.2017 tarihinde İlimiz Silopi İlçesi Cudi Dağı Kösreli bölgesinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda başlayan \'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç\' operasyonunda 15.09.2017 tarihinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon başladığından itibaren 11 el yapımı patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir\" denildi.