T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cudi Dağı'nda 2 terörist ölü ele geçti

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Cudi Dağı Kösreli bölgesinde 3 gün önce başlatılan operasyon kapsamında bugün 2 terörist ölü ele geçirilirken, operasyon kapsamında bugüne kadar bulunan 11 el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha ed

15 Eylül 2017 17:26

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Cudi Dağı Kösreli bölgesinde 3 gün önce başlatılan operasyon kapsamında bugün 2 terörist ölü ele geçirilirken, operasyon kapsamında bugüne kadar bulunan 11 el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.
Silopi İlçesi yakınlarındaki Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin öldürülmesi ile ilgili Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"12.09.2017 tarihinde İlimiz Silopi İlçesi Cudi Dağı Kösreli  bölgesinde 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda başlayan \'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Meriç\' operasyonunda 15.09.2017 tarihinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon başladığından itibaren 11 el yapımı patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edilmiştir. Operasyonlar devam etmektedir\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASilopiCudi Dağı KösreliCudi DağıValiliğiJandarma Sınır Tümen KomutanlığıJandarma Uzman Onbaşı Muhammet MeriçAyrıcaOperasyonlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24