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Cudi Dağı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valiliği, Cudi Dağı'nda devam eden operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

09 Nisan 2018 21:04

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valiliği, Cudi Dağı\'nda devam eden operasyonda 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Şırnak Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek amacıyla başlatılan operasyonun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
\"Şırnak\'ın Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan 2018 tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 9 Nisan 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir.\"

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