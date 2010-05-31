Cudi-1'den petrol çıkmadı

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Edinilen bilgiye göre, TPAO, Perenco ve Chevron şirketleri ortaklığıyla Cudi Dağında geçen yıl açtığı ve sondaj çalışmalarına başladığı Cudi-1 kuyusunda petrole ulaşılmaması üzerine bu kuyudaki faaliyetini sonlandırdı.





TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, AA muhabirine, geçen yıl Perenco ve Chevron ortaklığında Cudi-1 kuyusunu açtıklarını hatırlatarak, ancak belirli mesafelerden alınan numunelerin test sonuçlarında petrol emaresine rastlanmaması üzerine sondaja son verildiğini bildirdi.