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Ekonomi

Cudi-1'den petrol çıkmadı

TPAO'nun geçen yıl açtığı Cudi-1 kuyusunda petrole rastlanmaması üzerine sondaj çalışmalarına son verdi.

31 Mayıs 2010 03:00

T24- TPAO'nun geçen yıl açtığı Cudi-1 kuyusunda petrol emaresine rastlanmaması üzerine sondaj çalışmalarına son verdi.


Edinilen bilgiye göre, TPAO, Perenco ve Chevron şirketleri ortaklığıyla Cudi Dağında geçen yıl açtığı ve sondaj çalışmalarına başladığı Cudi-1 kuyusunda petrole ulaşılmaması üzerine bu kuyudaki faaliyetini sonlandırdı.


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, AA muhabirine, geçen yıl Perenco ve Chevron ortaklığında Cudi-1 kuyusunu açtıklarını hatırlatarak, ancak belirli mesafelerden alınan numunelerin test sonuçlarında petrol emaresine rastlanmaması üzerine sondaja son verildiğini bildirdi.

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