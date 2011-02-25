-ÇÜ'DE YAKIT OPERASYONU ADANA (A.A) - 25.02.2011 - Adana'da, Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kalorifer yakıtı ihalesine fesat karıştırarak 5 yılda yaklaşık 3,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 7'si üniversite görevlisi 16 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 5 yılda ÇÜ'ye kalorifer yakıtı alımı için yapılan ihaleleri incelemeye aldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu, 5 yılda yapılan tüm ihaleleri M.A.G'nin sahipliğini yaptığı firmanın, taban maliyetinin altında bir ücretle aldığı ve üniversitenin yakıt tanklarına ihalede vaat edilen ''4 numaralı yakıt'' yerine daha düşük maliyetli ''6 numaralı yakıtı'' doldurduğu belirlendi. Zanlıların bu yöntemle 5 yılda yaklaşık 3,5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Bu arada, firma temsilcilerinin her yakıt boşaltımı sırasında üniversite görevlilerine sözleşmede vaat edilen yakıttan bir şişe numune verdikleri, ancak tanklara farklı yakıtı boşalttıkları öğrenildi. -''KARA RÜŞVET''- ''Kara rüşvet'' adı verilen operasyon sonrası tanklardan aldıkları yakıtların da TÜBİTAK'ta yapılan testlerinde sözleşmede vaat edilen yakıt olmadığının tespit edildiği bildirildi. Zanlıların, ÇÜ'deki bazı yetkililere 20 bin lira civarında rüşvet verdikleri, verilen rüşveti de ajandalara yazdıkları ve bu yetkililerin özel araçlarının da yakıtlarını karşıladıkları öğrenildi. Zanlıların ajandalarda ise üniversitenin ismini ''Amca'' olarak kodladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda, firma sahibi M.A.G. (50) ile eşi P.G. (46), M.G. (45), V.G. (60), C.E. (42), C.G. (27), C.G. (33), A.A. (46), D.P. (26) ile ÇÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli D.U. (53), O.Z.U. (53), R.K. (47), B.A.(35), S.K. (49), E.D. (51) ile A.A. gözaltına alındı. Bu arada, firma sahibi M.A.G'nin ruhsatsız silah bulundurmak, ihaleye fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıktan sabıkası olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılar, ''Çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak, edinimin ifasına fesat karıştırmak, kamu kurumlarını dolandırmak, rüşvet almak ve vermek'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.