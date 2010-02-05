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Dünya

Cüce gezegenin yüzeyi değişiyor

Cüce gezegen Plüton Hubble uzay teleskobu sayesinde NASA'lı bilim adamları tarafından detaylı bir şekilde görüntülendi.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Cüce gezegen Plüton Hubble uzay teleskobu sayesinde NASA'lı bilim adamları tarafından daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde görüntülendi.


Güneş sistemindeki en küçük gezegen olarak kabul edilen fakat sonrasında güneş sisteminin dokuzuncu gezegenliğinden, gezegensi gök taşları sınıfına düşürülen Cüce gezegen Plütonun yüzeyi, küçüklüğü ve uzaklığı nedeniyle astronomlar için hep bir gizem barındıyordu.


Hubble uzay teleskobundan alınan görüntüler şu ana kadar hakkında çok az bilgi bulunan Plüton'un eskiye oranla yüzde 20 daha fazla koyu olduğunu gösterdi. Uzmanlar Plüton'un 248 Dünya yılına eşit olan dönme süresinin yeni bir aşamaya girmesi nedeniyle yüzeyindeki buz tabakasında bazı değişimler meydana geldiğini söylüyor.


NASA'dan yapılan açıklamada bu değişimlerin büyük bir olasılıkla güneş alan kuzey kutbundaki buzun eriyerek daha sonra diğer kutupta yeniden donmasından kaynaklandığı belirtiliyor.Ancak bazı gökbilimciler bu değişiklikler nedeniyle şok olduklarını dile getirdiler.

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