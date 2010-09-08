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Dünya

CÜCE GALAKSİLERİN YUTULUŞU GÖZLEMLENDİ ANKARA (A.A)

08 Eylül 2010 14:06

-CÜCE GALAKSİLERİN YUTULUŞU GÖZLEMLENDİ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Astronomlar, cüce galaksilerin büyük spiral galaksiler tarafından yutulmasını evrenin en uzak köşelerinde gözlemlemeyi başardı.  Uluslararası bir astronom ekibi, bu süreç başladığında cüce galaksilerin önemli ölçüde deforme olmasına yol açan ve "minik komşularını" yutmalarıyla bilinen spiral galaksilerin neden olduğu bu süreci bu kez kendi kozmik bölgemizin çok ötesinde izledi. Cüce galaksilerin, spiral galaksiler tarafından yutulurken, gel-git güçlerin oluşturduğu ve "yıldız akarı" denilen, eğri büğrü şekillere benzeyen uzun yıldız filamentleri oluşturduklarını belirten araştırmacılar, bu olayı kendi kozmik bölgemizde 10 yılı aşkın bir zamandır gözlemlediklerini, ilk kez evrenin uzak köşelerinde de buna tanıklık ettiklerini kaydetti. Şaşırtıcı biçimde bu gözlemlerin ABD ve Avustralya'daki iki özel amatör gözlemevinde yapıldığını belirten bilimadamları, gözlemin yapıldığı yerin Dünya'ya uzaklığının 50 milyon ışıkyılı olduğunu bildirdi.

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