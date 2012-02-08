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Çubuk'ta trafik kazası: 14 yaralı ÇUBUK (A.A)

08 Şubat 2012 00:40

-Çubuk'ta trafik kazası: 14 yaralı  ÇUBUK (A.A) - 07.02.2012 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 14 öğrenci yaralandı. Çubuk'un Yenice Mahallesi Sirkeli yolunda seyreden Veysel Bostan yönetimindeki 06 CDV 20 plakalı minibüs, karlı zemin nedeniyle virajı alamayarak Irmak Deresi üzerindeki köprüden devrildi. Kazada, minibüste bulunan Fatma Doruk, Tayyip Tiftikçi, Zeynep Kırcı, Sümeyye Öztürk, Niyazi Demirken, Erdoğan Hız, Ahmet Özlü, Ayhan Güngör, Muharrem Develi, Fatma Karagöz, Süleyman Demirhan, Mehmet Arif Mangal, Merve Tarhan ve Gaip Çiftçi yaralandı. Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Doruk'un durumunun ağır olduğu bildirildi. Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin ve Belediye Başkanı Lokman Özden, hastanelere giderek öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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