Çubuklu: Kâğıt parçası tabiri talihsizlikti

T24 - İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının tutuklu sanıklarından Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un bir basın toplantısında dava konusu belgeye ilişkin ‘kâğıt parçası’ tabirini kullanmasının bir talihsizlik olduğunu söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada çapraz sorguya alınan Çubuklu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’in sorularını cevapladı.



Savcı Pekgüzel, Çubuklu’ya, İlker Başbuğ’un İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ndan ‘kâğıt parçası’, Poyrazköy’e bulunan lav silahlarından ‘boru’ diye söz ettiğini hatırlattı. Genelkurmay Başkanı’nın ‘kâğıt parçası’ açıklamasını Askeri Savcılığın İrtica ile Mücadele Eylem Planı’na ilişkin takipsizlik kararı vermesinden sonra yaptığını dile getiren Çubuklu ise, “kâğıt parçası tabiri bir talihsizliktir. ‘Boru’ açıklamasını bilemem. Mühimmat konusu Lojistik Dairesi’ni ilgilendirir’’ dedi.

Çiçek’in adı sehven yazılmamış



Pekgüzel, Çubuklu’nun 4 Ekim 2010 tarihinde Adli Müşavir olarak Genelkurmay’da çalıştığını belirterek, dava konusu soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı’na, internet siteleriyle ilgili “Sitelerin kim tarafından, hangi tarihte, ne amaçla açıldığı, faaliyet alanları, yöneticileri’’ gibi konuları sorduğunu kaydetti. Gelen cevapta, sitelerle ilgilenen personelin yer aldığı listede Dursun Çiçek’in adının yer almadığını ifade eden Pekgüzel, “Daha sonra savcılığın yazdığı yazıya verilen cevapta ise Çiçek’in adının sehven yazılmadığı belirtiliyor. Bu konuda bir bilginiz var mı?” diye sordu.



Çubuklu ise şunları söyledi: “Bize gelen yazıların hepsine vakıf olmam mümkün değil. Sizin sorduğunuz yazışma konusu da hakikaten çok manidar görünüyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı da ‘Nasıl görmezsiniz, ne kadar dikkatsizsiniz’ diyerek kızdı. Sonra Durum düzeltildi.’’

Öztürk’e duruşmalardan men cezası



Bu arada söz alan tutuklu sanık avukatı Serdar Öztürk de Pekgüzel’in sözünü ettiği ihbar mektubunun savcıların da yer aldığı bir heyet tarafından yazıldığına ilişkin HSYK’ya suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti Öztürk hakkında 16 celse boyunca duruşmadan men kararı verdi.



Tutuklu sanıklarından eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, MİT’in ‘Karargâh Evleri’ ile ilgili çok gizli belgeyi Genelkurmay Başkanı’na Mart 2007’de elden verdiğini belirterek, “31 Mayıs 2008’de de soruşturma emri verildi” dedi.



Ergenekon operasyonlarında söz konusu ‘Karargâh Evleri’ ile ilgili belge İşçi Partisi’ne yönelik aramalarda çıkınca dönemin Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu’nun kendisiyle görüştüğünü ifade eden Pekin, “Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’a çıktım. Adli Müşavirin soruşturma emri vermeniz konusunda tavsiye verdiğini söyledim. 31 Mayıs 2008’de de soruşturma emri verildi” ifadelerini kullandı.

