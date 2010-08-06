Çubukçu'ya sözleşmeli öğretmenlerden tepki

T24 - Kırklareli'ne yaz tatillerini geçirmek için gelen ve sözleşmeli öğretmen olduklarını iddia eden iki kadın, karşılaştıkları Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya sitemde bulundu. Çubukçu, genç öğretmenlere "sözleşmeli öğretmenliği tercih etmeyebilirdiniz" karşılığını verdi.



Nimet Çubukçu, dün öğle saatlerinde Kırklareli'ne geldi.



Bakan Çubukçu burada vatandaşlara, "Biz sizden AK Parti olarak evet oyu verin demiyoruz. Siz halkımızın özgür iradesi ile referanduma giderek en doğru yolu seçmenizi istiyoruz" dedi.



Buradaki konuşmanın ardından İstanbul'a dönmek üzere makam aracına binmek isteyen bakan Çubukçu'ya sözleşmeli öğretmenlik yaptıklarını belirten Elif Dönmez ile Filiz Küçükhacer, konuşmak istediklerini söyledi.



Bakan Çubukçu'ya sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirten Elif Dönmez, "Benim çalıştığım okulda sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler var. 40 puanla atanan anaokul öğretmeleri bize diyorlar ki, biz emeğimizin karşılığı ile buraya geldik. Ben 79 puan almama rağmen hala kadro bekliyorum" dedi.



Ağrı'da sözleşmeli olarak öğretmenlik yaptığını belirten Filiz Küçükhacer ise, "Öğretmenlerimizi, ülkemizde sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler olarak siz bölmediniz mi? Nasıl oluyorda sizler şimdi eşitlikten ve haktan bahsediyorsunuz. Ne kadar eşitiz. Madem aynı işi yapıyoruz nasıl eşitiz. İşimizi yaparken neden aynı ücreti alamıyoruz. Siz sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağınızı söylediniz, fakat hala sözleşmeli öğretmen alıyorsunuz" dedi.





"Sözleşmeli olarak başvurmayabilirdiniz"



Bu sözler üzerine bakan Çubukçu, "Siz sözleşmeli öğretmenliğe başvurmayabilirdiniz. Öğretmenlik anlatma olduğu kadar da dinleme sanatıdır. Sözleşmeli olarak başvurmayabilirdiniz. Öğretmenlik ülkemizde çok saygılı bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde öğretmelerimiz çalışma koşullarını tercih etme hakkı olduğu kadar, öğrencilerimizin de eğitim hakları var. Ağrı'daki öğrencilerin de sizin gibi öğretmenlere ihtiyacı var" diye cevap verdi.





