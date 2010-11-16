Çubukçu'ya KPSS'de düello teklifi

T24- CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, KPSS'nin eğitim birimleri ve Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarının iptalini eleştirdi. İnce,"Milli Eğitim Bakanı ile KPSS'ye girelim hangimiz düşük puan alırsa o istifa etsin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Valiliğinin Yalova Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlediği bayramlaşma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden mesaj göndererek birlikte KPSS'ye girmeyi önerdiğini belirten İnce, ''Milli Eğitim Bakanlığının hiç bu kadar basiretsiz bir şekilde yönetilmediğini, eğitimle ilgili sorunların hiç bu kadar ortalığa dökülmediğini'' ileri sürdü.



Muharrem İnce, şöyle konuştu: ''Polis Meslek Yüksek Okulunun sınavı iptal edilmişti. Sonra KPSS'nin eğitim birimleri sınavı iptal edildi. Yani bu iktidar döneminde sorular çalınıyor. TBMM'de oylar çalınıyor, milletin parası çalınıyor. Ama bunlar yaşanırken, kaçacak delik arayan ve sesini hiç çıkartmayan bir Milli Eğitim Bakanı ile karşı karşıyayız. 300 bin atanamamış öğretmen mağdur, bakandan tık yok. Sözleşmeli öğretmenlere verdiği bir söz var, bunu yerine getirmedi.



Ben de dün sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'Milli Eğitim Bakanı ile KPSS'ye girelim hangimiz düşük puan alırsa o istifa etsin' dedim. Ama bazı arkadaşlarımız, 'Sakın girme böyle bir iddiaya, seni kaybetmek istemiyoruz. Çünkü o soruların hepsini yapar' mesajıyla bana karşılık verdiler.

Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz zaten. Ful çekenler vardı, biliyorsunuz. 'O ful çeker, sorular önceden onun cebine gelir' demek bu. Ben iddiamın arkasındayım. Cumhuriyet tarihinin en yeteneksiz bakanı ile karşı karşıyayız. Bu kadar öğretmen işsiz gezer, okullarımız öğretmensizken, sözleşmeli öğretmenlere verdiği söz ortadayken sayın bakanı sözünü tutmaya davet ediyorum