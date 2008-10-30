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Çubukçu, Üzmez olayına el koydu

Bakan Çubukçu, Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, cinsel istismarla suçlanan yazar Üzmez'in tahliyesine olanak sağlayan Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edilmesi talimatı verdi

30 Ekim 2008 02:00

Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapılan, yazar Hüseyin Üzmez'in "çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılandığı" dava kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca mağdur kız çocuğu B.Ç. ile ilgili hazırlanan rapora itiraz etmek için ön çalışma yaptığı bildirildi.
Dün katıldığı bir televizyon programında "Adli tıp raporuna itiraz hakkımız var ve bunu kullanacağız" diyen Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğüne, mağdur kız çocuğu B.Ç'yi koruma altına alan Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yetkililerine olayın safahatıyla ilgili çalışma yapılması ve sonucun kendisine iletilmesi talimatı verdi.

Talimat doğrultusunda Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce görevlendirilen 5-6 kişilik heyet, olayın süreciyle ilgili kurumun edindiği bilgi ve belgelerle dava dosyası üzerinde inceleme yapıyor. Yetkililer, B.Ç'nin yurda yerleştirilmesinin ardından başlatılan ve devam eden çalışma olduğunu ancak talimat doğrultusunda bu çalışmanın hızlandırıldığını belirtti.

İl müdürlüğündeki 5-6 kişilik heyet tarafından yürütülen çalışmanın birkaç günde tamamlanacağını, sonucun SHÇEK ile bakanlığa bildirileceğini kaydeden yetkililer, çalışmanın İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporuna itirazla ilgili olup olmadığı sorusu üzerine, bunun ön çalışmalarının yapıldığını ifade etti.
Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasının ardından rapora itiraz edilip edilmeyeceğine, itirazın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya "Buna genel müdürlüğümüzün hukukçuları karar verecek" yanıtını verdi. Bursa Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün, İstanbul Adli Tıp Kurumunun
raporunun örneğini almak üzere Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesine başvurduğu öğrenildi.

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