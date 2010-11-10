Çubukçu: Hayrünnisa Gül'ün sözlerini tercüme etme durumu olamaz

T24 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün, "...İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi bir şey söz konusu olamaz" sözleriyle ilgili konuştu.



Bakan Çubukçu, Hayrünnisa Gül'ün başörtüsüyle ilgili sözlerini tercüme etmeye gerek olmadığını söyledi. Çubukçu, ilk ve ortöğretim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin kılık kıyafetine ilişkin yönetmeliğin açık olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.



Çubukçu'ya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün, ''ilköğretimde başörtüsü'' konusuyla ilgili, ''Bu konuda yaşanan bir cehalet varsa, biz bunu da ortadan kaldıracağız. İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kararını verir'' şeklindeki açıklamaları da soruldu.



İlk ve orta öğretim kurumlarında, öğrenci ve öğretmenlerin kılık kıyafetlerinin nasıl olacağına dair yönetmeliğin bulunduğuna dikkati çeken Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Tercüme etme durumu olamaz"



''Bu konuda mevzuatımızda açıklık var; ilk ve ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin, okullara başları açık gitmesi gerekliliği var. Hayrünnisa Gül'ün açıklamalarını benim ayrıca tercüme etmem gibi bir durum olamaz. Milli Eğitim Bakanı olarak ilk ve ortaöğretim kurumlarında yönetmeliğin açık olduğunu hatırlatıyorum.



Kamu görevlileri, yükseköğretim öğrencilerine dair ise, hukukçu olarak, öğrenciliğim de dahil evvel ezelden beri yükseköğrenim kurumlarında kılık kıyafetin yasalarla engellenmediği sürece serbest olduğuna ilişkin düzenlemenin halen yürürlükte olduğunu biliyorum. Bu konuda da diğerinde olduğu kadar mevzuatta açıklık var. Orada bir de facto durumundan ziyade mevcut olan...



Burada bakış açınızın özgürlükçü olup olmamasıyla ilgisi var. Çünkü üniversitelerde şu anda sağlanan, muhalefetin de gösterdiği hoşgörünün rolü var. Bir tutumun demokratik tutum olarak, özgürlüklerden yana alınmasından Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünüyorum.''





"Belki CHP yüzünden olmuştur"



CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek'in, yasal engel yoksa, neden anayasanın değiştirildiğinin sorması üzerine Çubukçu, ''CHP'nin tutumu yüzünden olmuştur belki'' karşılığını verdi.



Kamuyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Çubukçu, öğretmen personeliyle ilgili bir açıklama yapabileceğini kaydetti.





