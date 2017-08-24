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Çubuk Belediye Başkanı, kadın ve çocuklarla turşu kurdu

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesi'nin Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 14-17 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek 12

24 Ağustos 2017 22:40

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Çubuk ilçesi\'nin Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 14-17 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenecek 12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali öncesi kadın ve çocuklarla birlikte turşu kurdu.
Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, festivalin düzenleneceği 55 bin metre karelik Çubukabad Parkı\'nda beraberinde ilçe kaymakamı İbrahim Çenet, Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Karakuş ve Zeki Metin, festival komitesi üyeleri ile basın toplantısı yaptı. Başkan Acehan, küçük çocuklarla turşuluk sebze toplayıp kaymakam, protokal, kadın ve çocuklarla birlikte turşu kurdu. 
Başkan Acehan 2005\'ten itibaren düzenlenen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\'nin  bu yıl 12\'ncisinin düzenleneceğini belirterek, \"Geçen 2 yılda terör olayları yüzünden festivalimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Bu yıl 12\'ncisini yapacağız. Hem yeri hem de farklı konsepti ile güzel bir festival olacak. Funda Arar, Kıraç ve Turgay Başyayla gibi birçok sanatçı sahne alacak. Bu yıl festivalimiz diğerlerinden çok farklı olacak\" diye konuştu.
Festival süresince 400\'e yakın stantta yöresel ürünlerin sergilenerek satışa sunulacağını kaydeden ve festival komitesine de başkanlık yapan Başkan Acehan, Çubuk Agat taşının da önemine vurgu yaparak, \"Bundan sonra Uluslararası Çubuk Kültür, Turşu ve Agat Taşı Festivali ismiyle yapacağız. Bu yıl hafızalarda kalan güzel bir festival yapacağız, 7\'den 77\'ye tüm herkesi davet ediyoruz\" dedi.
Toplantının ardından Başkan Acehan, basın mensuplarına turşu ve yöresel ürünler hediye etti.

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