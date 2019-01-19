Cübbelli Ahmet Hoca davasında tiyatrocu Orhan Aydın'a para cezası

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 2016 yılında, “Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın” diyen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’ye tepki göstererek, “Susturun bu soysuz iti” dediği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme Orhan Aydın’ın “hakaret” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 61’inci maddesi uyarınca adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Savunmasında, “Türk Dil Kurumu sözlüğünde soysuzun, soyu tükenmiş, yozlaşmış, toplumsal olarak kötüye giden anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yanmayan kefen, yangından ve depremden koruyan su satan bu şahsa ‘soysuz it’ kelimelerini kullandım” diyerek beraatini istemişti.

Karara Twitter hesabından tepki gösteren Aydın, “Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü adlı zata (hakaretten) toplam 3 bin 500 Lira ile CEZALANDIRILDIM. Zaman, din simsarlarının ‘okunmuş terlik, tükürülmüş sakal kılı’ satışını cami avlusundan yapanların zamanı! Oysa gerçek tıpkı kral gibi çırılçıplak” ifadelerini kullandı.