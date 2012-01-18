Cübbeli'nin yerine kim geçti?

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Daha önce Türkiye’de hadis dersleri veren Seyyid İbrahim El- Ahsai’nin, şimdi de “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün boş kalan kürsüsünü doldurduğu duyuruldu.Cübbeli Hoca’nın yerine dini sohbetler artık El-Ahsai tarafından yapılacak. El Ahsai’nin İsmailağa Cemaati’nin perşembe sohbetlerinin yanı sıra, Şifa-i Şerif derslerini de tek başına tercüman aracılığıyla yaptığı belirtildi. Cemaat yaptığı duyuruda “Cübbeli Hocamıza ne büyük saadetki, kürsüsünü bir peygamber torunu dolduruyor” yorumuda yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca, yabancı uyruklu kadınlarla tehditle fuhuş yaptığı ve fuhuşa aracılık ettiği suçlamasıyla 10 Aralık 2011’de tutuklanmış ve Metris Cezaevi’ne konulmuştu.