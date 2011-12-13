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Cübbeli'nin lüks villasında arama

Çete soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün Beykoz’daki villası, arama yapan polisler tarafından görüntülendi.

13 Aralık 2011 02:00


T24 - Çete soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün Beykoz’daki villası, arama yapan polisler tarafından görüntülendi. Osmanlı saraylarını andıran villa, tümüyle lüks eşyalarla döşenmiş.


  

Habertürk'te yer alan habere göre; çete soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan evlerinde yapılan aramalar, polis kamerasıyla kaydedildi.

O evlerden biri de Cübbeli’nin Beykoz’daki 5 katlı villasıydı. Mahkeme kararı ile yapılan aramada polis kamerasına yansıyan görüntülere göre, saray yavrusunu andıran villada her türlü konfor bulunuyor.


Osmanlı motifleri hâkim

Yüksek duvarlarla çevrili ve güvenlik kameralarıyla donatılan evin klasik bir anlayışla döşendiği dikkat çekiyor. Salonda Osmanlı saray motiflerinden oluşan süslemeler hâkim.


Şamdan ve avizler kristal

Evde dikkat çeken diğer eşyalar ise şunlar: Yerden tavana kadar yaklaşan ahşap duvar saati, kristal avize, şamdan ve aynalar, porselen vazolar, duvarda büyük boy tablolar, kadife perdeler... Çalışma odasında ise ortopedik bir koltuk tercih edilmiş. Çalışma masasındaki harici hard disklerin ise imajları alındı.


SMS ile dua istediler

Tutuklandıktan sonra Metris Kapalı Cezaevi’ne konulan Cübbeli Ahmet Hoca için İsmailağa Cemaati üyelerine gönderilen kısa mesajla dua etmeleri istendi. Müminin mümin için edeceği duanın kabul edileceği belirtilen mesajda, duanın yanı sıra yasin de okunması istendi.


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