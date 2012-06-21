Cübbeli: İkinci eşi hanım duyarsa yandık, keşke gizlilik kararı aldırsaydınız

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de sanıkları arasında bulunduğu Karagümrük Çetesi'ne yönelik açılan davada tutuklu sanık Barış Sezek'in ardından Ahmet Mahmut Ünlü savunma yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca ile Mahkeme Başkanı arasında geçen diyaloglar salonda gülüşmelere neden oldu.

İşte o diyaloglar:

-Mahkeme Başkanı: Kendi kendine imam nikahı oluyor mu?

- Ünlü: Oluyor. Onu özel konuşuruz. Öğretiriz.

- Ünlü: (İkinci eş) Hanımla ne yapacağız bilmiyorum. Medyaya da çıkarsa...Gizlilik kararı da almadınız.

- Mahkeme Başkanı: Eşiniz bilmiyor mu ikincisini? Ne yapar sizi döver mi?

- Ünlü: Biliyor ama çok kıskanç. Dövmesini gerek yok ki. Sabaha kadar konuş... Hapisten çıktın bir gece de öyle gitti.

'Adaletinize güveniyoruz'

Ünlü, "Sizin adaletinize güveniyoruz. Biliyoruz hakimlerimiz adildir. Hak yerini bulur" dedi.

Mahkeme Başkanının "Bayanlardan biri ön tarafından ameliyat izi var diyor" sözleri üzerine, Ünlü, "Herkes bilir bunu. Bay pass ameliyatı olan birinde bu iz olur" diye konuştu.

Başkanın, "Fas'lı birisi sizi çıplak görmeden nereden biliyor?" sorusuna Ünlü, "Bunları kim öğretti o belli değil. Tercümanlar kimdi? Benim internette çıplak görüntümü verdiler. Cemaat reddetsin diye uğraşıyorlar. JİTEM , MİT deyip duruyorlar. Bu kadını bulan güç, ona burasında bu iz var dedirtiyor" diye yanıt verdi.

Kanunen suç diye imam nikahı kıymadığını ifade eden Ünlü, "Ben imam nikahı kıymıyorum kimseye. Kıymadık suç dedik, bu durumlara düştük. Kendi nikahımı bile kıymadım" ifadelerini kullandı.

Ünlü, Mahkeme Başkanın, "Kendi kendine imam nikahı kıyılıyor mu?" sorusuna, "Oluyor. Onu özel konuşuruz. Öğretiriz" dedi. Ünlü'nün bu sözleri, mahkeme başkanı ile salondakileri güldürdü.

'Çenem düştü, şekerim yükseliyor'

Mahkeme Başkanının, "Kadının biri sizin onu boşadığınızı söylüyor ve ağladığını belirtiyor. Telefonda ağlama muhabbeti ediyorsunuz. Bunu nasıl değerlendirecek siniz?" sözlerine Ünlü, "Bilmediğim bir şeyi değerlendiremem. Bilmediğim bir konu. Affedersiniz ama biz toplu bir şeylere girdik burada Çenem düştü. Şekerim yükseliyor" dedi.

İki eşi olduğunu belirten Ünlü, "Benim birinci hanım, ikinci hanımı çok kıskanıyor. İkinci hanıma gizli gidiyorum. Haftada bir kere gidiyorum. O eve gündüz gittiğimi birinci hanımım bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Dava nedeniyle mahrem şeylerini anlattığını belirten Ünlü, "Hanımla napacağız bilmiyorum. Medyaya da çıkarsa napacağız. Gizlilik kararı da almadınız" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren mahkeme başkanı, "Eşiniz bilmiyor mu ikincisini? Ne yapar sizi döver mi?" diye konuştu.

Ünlü'nün başkanın bu tepkisine karşılık, "Biliyor ama çok kıskanç. Dövmesini gerek yok ki. Sabaha kadar konuş. Hapisten çıktın bir gece de öyle gitti" sözleri salonda uzun süre gülüşmelere neden oldu.