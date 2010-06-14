Cübbeli Hoca'dan Gülen'e: Şuursuz

T24 - Cüppeli Ahmet Hoca, Gazze’ye yardım götüren gemiler ile açıklamalar yapan Gülen’e göndermede bulundu, “Bazılarımız diyor ki Filistin’e yardım götürürken izin alınmalıdır. Bu lafı söyleyen şuur sahibi olamaz” dedi.



Arifan dergisi tarafından, dün Zeytinburnu Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu’nda organize edilen “Resulullah Aşkına Cüppeli Ahmet Hoca” adlı programı, yaklaşık 20 kişi tarafından izlendi. 15 bin kişilik salona sığmayan izleyicilerden içeri giremeyenler için stat dışına sinevizyon ekranı kuruldu. Mehter marşlarıyla yapılan programın açılışında, kuran okunup şiirler söylendi. Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez de programda şiir okudu. “Cüppeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü vaazına başladığı sırada, kadınlar bölümünde oturan çarşaflı bir kadının çığlığı duyuldu. “Bazıları cezbeye geliyor” diyen Ünlü, vaazına devam etti. Çığlık atan kadının ise salon dışına çıkarılarak, eline ve yüzüne su dökülüp sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.





Padişah tahtı gibi



Osmanlı padişahlarının tahtlarını andıran bir tahta oturarak vaazına başlayan Ünlü’nün hedefinde, geçtiğimiz hafta Amerika’dan açıklamalarda bulunan Fethullah Gülen vardı. İsrail’in kanlı baskını ile ilgili yaptığı açıklamada “İsrail’den izin alınmalıydı” diyen Gülen’i hedef gösteren Ünlü, “Şimdi bazılarımız diyor ki, Filistin’e yardım götürürken izin alınmalıdır. İsrail’in sözlerine itaat etmek lazım onlarıda kırmamak lazım. Asla ve kat a doğru değildir. Bu lafı söyleyen şuur sahibi olamaz. Çünki İsrail ne zaman izin verdi ki mazluma yardım etti. Böyle bir şey olabilir mi? Boyun eğmek izin almak asla ve asla olmaz” diye konuştu.





‘Gazze olayı ölü toprağını kaldırdı’



Zaman zaman esprili anlatımıyla katılımcıları güldüren Ahmet Ünlü, dini sohbetinde siyasete girmeden edemedi. “Post-modern darbe” olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997’de hükümete yapılan askeri müdahale ile girilen süreci eleştiren Ünlü, “28 Şubat sürecinden sonra insanlar daha soğuk hale gelmişti.



Bir araya gelip toplanmaktan bile korkar hale gelmişlerdi. Aramak sormak yoktu. Bunlar yapılmaz hale gelmişti. Ben ümmetten umudu kesmiştim. İnsanlar tamamen değişmişti. Böyle bir soğuk hale gelmişti. Allah korkusu yoktu. 28 Şubat sürecinden sonra ben ne haller gördüm? Bu bizim üzerimize ölü toprağı atılmış gibi bir şeydi” dedi.





‘Allah da onlara acısın’



Son Gazze olayında bu durumun değiştiğini öne süren Ünlü, “Bu Gazze olayı beni yine ümitlendirdi. Üzerimizdeki bu ölü toprağını üzerimizden kaldırdı. Bazı solcu arkadaşlar da Filistin davasına sahip çıkıyorlar. Evvelden beri Filistin’e sahip çıkıyorlarmış.



Yine sahip çıktılar. Teşekkür ediyorum onlara ama inşallah onlar da Allah yolunda niyaz ederler. Bu arkadaşlar Filistin’deki ve dünyanın farklı yerlerindeki zulüm gören insanlara acıyorlar. Allah da onlara acısın” diye konuştu.





