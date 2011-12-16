Cübbeli Hoca ciplerini düşük fatura ile satın almış

T24 - İstanbul'da düzenlenen operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine konulan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Çavuşbaşı'ndaki lüks villasının garajında tespit edilen eşi Emine Büşra Ünlü adına kayıtlı 2011 model 3.0 dizel lüks cipin, düşük fatura ile satın alındığı ortaya çıktı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, polisin incelemeleri sonucunda piyasa değeri 160 bin Euro olan cipin, 160 bin TL'ye fatura edildiği belirlendi. Cip ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Osmanlı mimarisi tarzında döşenen lüks villada bulunan bazı pasaport, dijital veriler ve bilgisayar imajları alındı.