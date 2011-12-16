T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cübbeli Hoca ciplerini düşük fatura ile satın almış

Ahmet Mahmut Ünlü'nün eşi Emine Büşra Ünlü adına kayıtlı 2011 model 3.0 dizel lüks cipin, düşük fatura ile satın alındığı ortaya çıktı

16 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul'da düzenlenen operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine konulan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Çavuşbaşı'ndaki lüks villasının garajında tespit edilen eşi Emine Büşra Ünlü adına kayıtlı 2011 model 3.0 dizel lüks cipin, düşük fatura ile satın alındığı ortaya çıktı.


Habertürk gazetesinin haberine göre, polisin incelemeleri sonucunda piyasa değeri 160 bin Euro olan cipin, 160 bin TL'ye fatura edildiği belirlendi. Cip ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Osmanlı mimarisi tarzında döşenen lüks villada bulunan bazı pasaport, dijital veriler ve bilgisayar imajları alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24