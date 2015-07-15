Cübbeli Ahmet'ten Ali Rıza Demircan'a: Oral seks haramdır diye nereden çıkardın?

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın 'İleri derecede oral ilişki haramdır' sözüne bir itiraz da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. Cübbeli Ahmet Hoca 'Oral seks haramdır diye nereden çıkardın?' sorusunu dile getirdi.

Gazeteciler.com’da yer alan habere göre, TRT'de Pelin Çift'e konuk olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın 'İleri derecede oral ilişki haramdır' sözü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Demircan'ın sözleri yalnız Türkiye 'de değil dünyada olay olurken, Demircan'a itiraz Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 'den geldi.

Dillerinizi yalana alıştırmayın

"Bu milletin çoğunun başında böyle bir imtihan var. Sen buna haram derken nereye dayandın? Duvara dayandın. Nasıl haram diyorsun buna şimdi? Haram başka caiz değil başka." diyen Cübbeli, "Dillerinizi yalana alıştırmayın. Allah adına yalan uydurmayın... Kur'an diyor bunu. Şimdi kardeşim şunu konuşalım: Şafi mezhebinde buna ruhsat verilmiş. Çünkü Şafi mezhebinde meni temizdir, pis değildir. Burada hanefi kadar şafi de var. " ifadelerini kullandı.

Meni Hanefiye göre pis, Şafi'ye göre temiz

"Meni Hanefiye göre pistir ama kurur sertleşirse elbiseden ufalanarak çıkarılabilir" diyen Cübbeli, "... ama Şafi mezhebinde meni temizdir" diyerek tekrar etti.

Hanefiler de haram demez

Malikiler'de de düşüncenin benzer olduğunu söyleyen Cübbeli, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde "ileri derecede oral ilişki"nin hacı hoca takımı dahil normal görüldüğünü söyledi.

Cübbeli Hanefi mezhebi için de "haram asla denemez" dedi ve ekledi: "hiçbir fıkıhta haram demiyor caiz değildir diyor".

Takva başkadır fetva başkadır

Cübbeli "bu işlerde en ileri giden benim ama takva başkadır fetva başkadır" dedi ve Demircan'ı "haramı nereden çıkardın" diye eleştirdi.