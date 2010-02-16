Cübbeli Ahmet'e 'Zekât paralarını yiyor' suçlaması





T24 - Selin ONGUN

‘Cübbeli zekât paralarını yiyorsun, yapma’

‘Efendi Hazretleri cemaatin yakındığı kişiyi çağırıp omzuna masaj yaptırdı’

‘Cüppeli Ahmet ciddiyeti olan biri olsa onu da tepelemişlerdi’

‘İsmailağa’dan İBDA’yı tasfiye etmek için Genelkurmay beni kullansın demiş’

‘Önce İBDA için ileri geri konuşuyor sonra cezaevine yoğurt gönderiyor’

‘Mahmut Efendi Hazretleri İBDA’ya asla karşı değil’



‘Efendi Hazretleri’ne bütün liderler gelmiştir, Başbakan da, Baykal da’

‘Tabanımız Saadet’e yakındı, AK Parti’den sonra mevzu değişti’

‘Ilımlı İslam için Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'e rol verildi'

‘İsmailağa cemaatini Gülen cemaati çatısı altına alınmasını engelledik’

‘AK Parti döneminde medrese açacaksak önümüzde pürüz olmaz ama…’

‘Başbakan bilsin; insanımız korktukça nefret duyguları kabarmaya başladı’

‘AK Parti döneminde perişan olduk; İslam sosyetesi kendi keyfine bakıyor’

‘Tabii ki demokrasiye karşıyız’

‘Manken Aysun Kayacı’nın, onun da çobandan farkı yok, ama sözü doğru’

‘Tayyip Erdoğan’ı halk seçti diye bir şey yok’

‘Müslümanların nezdinde hâlihazırda fikir para etmiyor’

‘Gülen cemaati ve AKP şeriat istiyor tabii ki, ama sulandırıyor'

‘Gülen’in ismi cismi yokken var olan İsmailağa neden dünya çapında başarı elde edemedi?’

‘Takiye mi yapıyorlar, yoksa gerçekten değiştiler mi; anlamadık’