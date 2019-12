Cübbeli Ahmet'e 'Zekât paralarını yiyor' suçlaması

T24 - Selin ONGUN

‘Cübbeli zekât paralarını yiyorsun, yapma’

‘Efendi Hazretleri cemaatin yakındığı kişiyi çağırıp omzuna masaj yaptırdı’

‘Cüppeli Ahmet ciddiyeti olan biri olsa onu da tepelemişlerdi’

‘İsmailağa’dan İBDA’yı tasfiye etmek için Genelkurmay beni kullansın demiş’

‘Önce İBDA için ileri geri konuşuyor sonra cezaevine yoğurt gönderiyor’

‘Mahmut Efendi Hazretleri İBDA’ya asla karşı değil’



‘Efendi Hazretleri’ne bütün liderler gelmiştir, Başbakan da, Baykal da’

‘Tabanımız Saadet’e yakındı, AK Parti’den sonra mevzu değişti’

‘Ilımlı İslam için Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'e rol verildi'

‘İsmailağa cemaatini Gülen cemaati çatısı altına alınmasını engelledik’

‘AK Parti döneminde medrese açacaksak önümüzde pürüz olmaz ama…’

‘Başbakan bilsin; insanımız korktukça nefret duyguları kabarmaya başladı’

‘AK Parti döneminde perişan olduk; İslam sosyetesi kendi keyfine bakıyor’

‘Tabii ki demokrasiye karşıyız’

‘Manken Aysun Kayacı’nın, onun da çobandan farkı yok, ama sözü doğru’

‘Tayyip Erdoğan’ı halk seçti diye bir şey yok’

‘Müslümanların nezdinde hâlihazırda fikir para etmiyor’

‘Gülen cemaati ve AKP şeriat istiyor tabii ki, ama sulandırıyor'

‘Gülen’in ismi cismi yokken var olan İsmailağa neden dünya çapında başarı elde edemedi?’

‘Takiye mi yapıyorlar, yoksa gerçekten değiştiler mi; anlamadık’

“Ilımlı İslam için Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'e rol verildi. İsmailağa da ılımlı İslam’a dahil edilmeye çalışılıyor. İsmailağa cemaatini Gülen cemaati çatısı altına alınmasını engelledik. Tayyip Erdoğan’ın bizim için söylediği , ‘Bunları merkeze çekelim’ sözlerinden hareket etmeye yeltendiler. Zaman gazetesi İsmailağa’nın içine sokuldu. Efendi Hazretleri Mahmut Ustaosmanoğlu için ılımlı İslam’a karşı değil gibi bir imajı yansıtmak istediler. Burada AK Parti kullanıldı (…) Gülen cemaatine ve AKP’ye şeriatı sulandırdıkları için karşıyız. Şeriat istiyorlar tabii ki. Tabanı tamamen samimidir.”Bu sözler, Nakşibendi geleneğinin Türkiye’deki etkin grupları arasında gösterilen İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’na ait. Saadettin Ustaosmanoğlu ile cemaatin merkezi olarak bilinen Fatih’teki Çarşamba semtinde görüştük.İlk ve ortaokul sonrası medrese eğitimi alan Ustaosmanoğlu, İsmailağa cemaatinin erkek üyeleri arasında yaygın olarak kabul gören şalvar, cübbe ya da sarık giymiyor. Cemaatin entelektüellerinden biri olarak işaret edilen Ustaosmanoğlu, 1999-2005 yılları arası İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA-C) davasından Metris, Kartal ve Bolu F Tipi cezaevlerinde yattı. Cezaevine girmeden önce Furkan dergisini çıkaran Saadettin Ustaosmanoğlu halen Yeni Furkan dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapıyor.Ustaosmanoğlu, İsmailağa’nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun (79) sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmesinden sonra cemaatte yaşananları T24’e anlattı.Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, Emr-i Bil –ma’ruf grubunun önemli bir üyesi tarafından İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’na “Zekât paralarını yiyorsun bunu yapma” iddiasıyla şikâyet edildiğini söyleyen Ustaosmanoğlu www.t24.com.tr’ nin sorularını yanıtladı.Cübbeli’nin servetinin kaynağı nedir? Zekât paralarını yemekle suçlanan Cübbeli cemaatten ihraç edilebilir mi? Cemaatin lideri Mahmut Ustasomanoğu İBDA’ya karşı mı? İsmailağa cemaati AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki gerilimin nedenleri ne? Ustaosmanoğlu’na göre AKP döneminde İsmailağa cemaati neden perişan oldu? Cemaate üst düzeyde “Hâlâ şeriat istiyorsunuz. Olmuyor işte neden diretiyorsunuz. Devir, artık o devir değil!” eleştirileri geliyor mu?Söyleşinin yarın yayımlanacak bölümündeki başlıklar da şöyle:Görevde olan milletvekili ya da bürokratlar arasında İsmailağa cemaati üyesi var mı? Mahmut Ustaosmanoğlu kendisinden sonra cemaat liderliği için kimi işaret etti? Cemaat lideri emekli maaşıyla mı geçiniyor? Kadınlar konusunda Cübbeli hangi sözü dinlemedi? Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’nın İsmailağa cemaati soruşturmasını yürütürken hakkında inceleme başlatılması, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istemesi ne operasyonu? İsmailağa’dan kimler Ergenekon’a dahil oldu?Sitemizde yazdık. Emr-i Bil –ma’ruf grubundan hatırı sayılır bir büyüğümüz, ismini anlaşılır nedenlerle açıklamadık, Efendi Hazretleri’nin (Mahmut Ustaosmanoğlu) yanında Cübbeli’ye “Zekât paralarını yiyorsun bunu yapma” diyor.Cemaatin parasını kullanamaz, zira para vakfın parasıdır ve devlet kontrolündedir; nasıl kullansın. Biz burada Cübbeli’nin şahsi zaaflarına parmak basıyoruz.Zekât paralarını yediğini hocasının yanında söyleyen kişiden bahsediyorum. Yaşlı bir kimsenin belirli bir garazı yokken biri hakkında böyle şeyler söylemesi kimin dikkatini çekmez. Mümkün olsa da sizi bu kişiyle tanıştırabilsem. Kaldı ki Cübbeli’nin zaaflarıyla ilgili mevzular çokça bilinen şeyler kabilindedir.Servetinin kaynağını bilemem. Kendisinin fakir olduğunu söylüyor. Ama beş yüz bin dolara daire aldığı da kendi ifadesi. Demek ki fakirlikte izafi; nereden baktığınıza bağlı. Tabii bunlar işin teferruat boyutu, mesele fikrin ahlakıyla alakalı. Kainâtın Efendisi buyuruyor: “Kişinin namazına orucuna bakmayın, dinar ve dirhemle yaptığı alışverişle bakın.” Yani, maddeye hangi zaviyeden bakıyor bu önemli. Cübbeli’nin yakınlarında bulunanlardan birinin sözü, meselenin özü: “Hacca gittiğimde dua ettim; Ya Rabbi Cübbeli Hoca’mın kalbinden para sevgisini al. Geldim gördüm ki duam kabul olmamış.”Tasavvufi cemaatlerde “Benim gücüm var, ben her şeyi yaparım” diye bir şey yoktur. Bir maslahat vardır; şeyh, mürşid-i kamil, sizi kalbinden düşürdüğü an bittiniz. Burası ne şirket ne de siyasi parti. Burada, “Yanlış yaptın seni işten atıyoruz, işini iyi yaptın prim veriyoruz” mantığı yoktur. Misal vereyim; önceden Cübbeli Ahmet Hoca’dan daha kuvvetli biri vardı, nefsine uydu biraz ileri gitti. Cemaatten birileri Efendi Hazretleri’ne bu kişinin usulsüzlüklerini şikayet ettiğinde, Efendi Hazretleri şikayet edileni yanına çağırıp, “Omzuma masaj yap” dedi. Haliyle şikayetçiler manzara karşısında şaşkınlığa uğradılar. Ardından bir ay içinde Efendi Hazretleri kibâr-ı kelamla kendisini kovdu. Cübbeli bunları iyi bilir, dikkat etmeli. Efendi Hazretleri’nin maslahat icabı yapıp ettikleri vardır, kimse yanlış anlamamalı. Mümin ferasetiyle bakamayanlar yanar. İsterse alim olsun. Cübbelli’nin de bu manada akıbeti iyi görünmüyor. Zamanla mevzuların detayına girilebilir.Hayır. Efendi Hazretleri’nin televizyonla işi olmaz. Ama unutmamalı; Velî, mizacı eşya ve hadiseler üzerinde tasarruf sahibidir.Hayır. Ama unutmayın, ciddiyetiyle kendini ispat eden cemaatimizin iki önemli ismi şehit edildi. Teşbihte hata olmaz; Cübbeli de ciddiyetiyle ortada olan biri olsaydı onu da tepelerlerdi. Onun yalpalayan gidişatını fark edenler hadiseye müdahil olup onu kurtlar vadisine çektiler. Halbuki Cübbeli Ahmet de kendi içinde güzel hizmetler yapıyordu, orada kalmalıydı. Kurtlar vadisinde ne işin var?Hayır. Ama şöyle de bakmak birçok şeyin ipucu manasına gelir; bir kiş, koca bir cemaati maskaralaştırıyorsa, Allah Resulü’ne “korkak, sahtekar” diyen biri karşısında yılışıyorsa, bu suç bizdeki bilgilerin yanında hafif kalır. Bizdeki bilginin kaynağı da zannediyorum Cübbeli ile oynuyor. Bu sebeple olsa gerek, vaazlarında, “Hakkımda çıkacak montaj görüntülere inanana hakkımı helâl etmem” diyor. Kendinden emin olmama tavrı. Bu konudaki tedirginliğini daha farklı zaviyelerden de gördük.Konuşmadığımız şeyleri konuşmaya başladık; neden? Bekledik. Fakat artık durum kangrenleşti, toparlanamaz hale geldi. Bundan böyle konuşuyoruz; konuşacağız. Mesele sadece Cübbeli olmamalı. Cübbeli burada sadece bir atlama taşı olabilir. Asıl konu, Cübbeli gibilerin üzerinden kotarılmaya çalışan meselelerdir. Gizli, açık. Mesela hiç gereği yokken Cübbeli bizi Genelkurmay’a niçin ispiyonlar? Onun gözünde biz münafık veya kâfir miyiz? Cübbeli şunu cevaplasın; cemaate mensup Büyük Doğu İbda fikriyatına mensup müslümanlar için, “Genelkurmay onların tasfiyesi için bizi kullansın” diye haber gönderdi mi, göndermedi mi? Kendi düşüncesinde olmayanlarla bile kardeş olabilen Cübbeli neden iki senedir kendisine soracağımız bir soru için telefonlarımıza cevap vermez? Kibir mi, suçluluk duygusu mu?Cübbeli’nin bu söylediği kişilerin isimleri, zamanı hepsi bizim elimizde. Kendisinin sohbetine gelen asker kişilere… (İddiasını somutlaştırması için ısrar ediyoruz; Ustaosmanoğlu “Ordudan emekli kişiler” demekle yetiniyor) Benim ideolojik görüşüm bellidir; ama ben hayatımda illegalitenin i’sini bilmem. Benim suçum, 28 Şubat’ta herkes kaçarken İsmailağa’yı savunmak için televizyona çıkmaktı. Ve bunun cezasını çektim. Evet ben İBDA fikriyatına mensubum. Bakın, terörden bahsetmiyorum. O ayrı bir tartışma. Ama sen İBDA fikriyatını okumadan, anlamadan neyi nereden tasfiye ettiriyorsun?(Gülüyor)Açık konuşayım; biz cezaevindeyken bize açıktan dua eden hoca efendiler vardı. Çıktığımda büyük hocalarımızdan birinin elini öpmeye gittim, kulağıma eğilip şöyle dedi: “İçeride yapılacak çok şey var ama dışarıda daha çok şey var, Allah yardımcınız olsun.” İslam için çırpınan bir insana bu cemaatte kimse ses çıkarmaz. Zır cahil değilse tabii.İBDA ile bağlantısı olması için Salih Mirzabeyoğlu’nun her biri şaheser olan kitaplarını okumuş olması gerekir. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Cübbeli de bilmediği bir şey için şikâyet teşebbüsünde bulunmuş ki, bu onun ilim adamlığı sıfatına yakışmıyor. Bir konu da şu; bilmediğiniz için bir şeye düşman olabilirsiniz. Ama o konuda dik duramazsanız haysiyetiniz zedelenir. Bu minvalde bir misal vereyim; biz Metris cezaevindeyiz, bir telefon geldi Almanya’dan. Arayan, “Cüppeli burada İBDA hakkında ileri geri konuşuyor” diyor. Cemaatten bir hocayı arayıp; “Biz burada can pazarında yaşıyoruz, operasyon sonucu bir ölü 20 ağır yaralıyla ayrıldık Metris’ten, o Almanya’da keyfe keder konuşuyor, söyleyin ahlaksızlık yapmasın” dedim. Cüppeli döndüğünde cezaevine süt ve yoğurt göndermeye başladı. Madem aleyhimize konuşuyorsun, o zaman bu yoğurt, süt ne? Bir başka hadise; Bandırma cezaevi. Kendisi de orada yatarken bir gün koridorda bir arkadaşımızı, “Bak bu arkadaş İBDA’cıdır” diye tanıştırıyorlar. Tabii hemen şempanze tavırları içinde ellerini sıvazlayarak, “İBDA’cılar bizim Ehl-i Sünnet kardeşlerimizdir” diyor. İnsanda biraz haysiyet, feraset, dik durma ameliyesi gerçekleşmiş olsa bu duruma düşer mi? Bir yandan “Genelkurmay’a, bunları beni kullanarak tepeleyin” mesajı, diğer yandan süt yoğurt gönderme ameliyesi. Dava adamlığı başka bir şeydir, herkes bunu hiç değilse asgari derece öğrenmeli. Aksi, kurtlar vadisinde parçalanmaktır. Veya medya maymununa döndürülmek.Asla. Efendi Hazretleri müslümanlara karşı tavır almaz. Zamanı gelince konuşulacak şeyler var. Meselenin illegalitesini hesaba katarak soruyorsanız, tabii ki işin rengi başkadır. Herhalde anlatabildim!Alırlarsa hata ederler. Eğer Fatih Altaylı ve Murat Barakçı da onu ciddiye alsalardı göbeklerini çatlatırcasına gülmezlerdi. Deniz Baykal da Cübbeli’yi Zekeriya Beyaz ile aynı familyadan görüyor olmalı ki, “İzlerken keyfini çıkarıyoruz” diyor. Deniz Baykal’ın asıl altı çizilmesi gereken cümlesi de şu: “Fatih Altaylı onun tadını çıkarıyor, biz de izliyoruz.” Bütün bunlardan sonra Cübbeli nedamet ve pişmanlık duyarak geri çekilmezse çok pişkin demektir.Yok, şeyh-mürid ilişkisi var. Tasavvufi tarikatlarda akrabalık ilişkisi de önemli değildir.Burada mevzu nerede başladı; buna kimse bakmıyor. Tarikatın başındaki Efendi Hazretleri Mahmut Ustaosmanoğlu, hakikaten mürşid-i kamil olduğu için bu güne kadar bu cemaati hiçbir yere bulaştırmaksızın getirmeyi başarmıştı. Bugün ne oldu; Mesele Efendi Hazretleri’nin hastalığı nedeniyle geri çekilmesi, akraba-i taallukat içindeki bir takım hususi işlerin dışarıdan kurcalanması, o kurcalanan işlere siyasi partilerin maydanoz olmasıdır.Aileleri ile birlikte 5 milyon ile 10 milyon arasına tekabül eden bir cemaatten söz ediyoruz. Dolayısıyla siyasi partiler cemaatimize her zaman talip olur. Bugüne kadar Efendi Hazretleri’ne bütün parti liderleri gelmiştir. Demirel gelmiştir, Türkeş gelmiştir, Muhsin Yazıcıoğlu gelmiştir, Ecevit gelmiştir, Baykal gelmiştir, Başbakan da gelmiştir. Fakat bu talip olma cemaatte böyle bir savrulmayı hiç gerektirmedi.Şöyle ifade edeyim; normalde cemaat taban itibariyle Saadet’e yakındır. Fakat AK Parti’den sonra mevzunun şekli değişti. Çoğunluk AK Parti’ye oy verdi. Ama burada bizim eleştirdiğimiz konu, cemaati temsil makamında olduğu intibaı ile Cübbeli’nin “Bu cemaat Saadet’lidir” tenezzülünde bulunması. Hülasa “İsmailağa açılım yaptı” diye bir şey yok. Cübbeli’nin şahsında açılıma sürüklenmek istenen bir cemaat var.Hayır, olamaz. Olsaydı AK Parti buradan bu kadar oy almazdı.Bölünme sadece bizim cemaatimizde değil, bütün müslümanlar arasında oldu. Şu anda yönlendirilmek istenen hadise bellidir; ılımlı İslam. Bu politika İslam’ın dalga dalga gelişini gören emperyalistlerin çıkarlarını koruma taktiğidir. Bu politikanın desteklenmesi için kendilerine rol verilenler bellidir; Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen. Bu insanlar kendilerine verilen rolden rol çalmayı başarırlarsa ahretlerini kurtarırlar. Emperyalizmin bu tuzağına bilerek alet olmuşlarsa dünyaları da ahretleri harap olacaktır. Bu süreç içinde İsmailağa da ılımlı İslam’a dahil edilmeye çalışılıyor.Bu fiilen kotarılmaya çalışıldı. Bunu engelledik. Efendi Hazretleri için ılımlı İslam’a karşı değil gibi bir imajı yansıtmak istediler. Burada AK Parti kullanıldı. Böyle bir yeltenme oldu. Orada Tayyip Erdoğan’ın bizim için söylediği , “Bunları merkeze çekelim” sözlerinden hareket etmeye yeltendiler. Mesela Zaman gazetesi İsmailağa’nın içine sokuldu.2006 yılında. O zamana kadar onlarla hiçbir münasebetimiz yoktu. Efendi Hazretleri, “İlk kez bir röportaj verdi” gibi bir sunuşla Efendi Hazretlerinin ılımlı İslam’a karşı olmadığı izlenimini vermek istediler.Komik. Cübbeli vaazlarında Fethullah Gülen’i övmüştür. Bir över, bir söver sonra da çıkıp Moral FM’de özür diler. Said-i Nursi Hazretleri’ni ayrı tutarak bazı şeyleri konuşmak lazım, yoksa işler karışıyor, zira Said-i Nursi’ye bağlı bir çok cemaat var. Cübbeli Ahmet hadisesi ise ayrı bir psikolojik vakıa. Ağzına geleni söyler, sonra çıkar özür diler, ama aynı mevzuu hakkında yine rucû etmeyeceğine dair kimse garanti veremez. Muhakemesi ve mantalitesi zayıftır ve bir diyalektik sahibi değildir. Bunca savrulmanın sebebi bu. Nakşibendi büyüklerinden Esseyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin şu sözü bir çok düğümleri çözücüdür: “ İlim insanın cehaletini giderir ahmaklığını gidermez.” Anlaşılıyor herhalde?Tabanın büyük kesimi ılımlı İslam’a karşıdır. Ama burada AK Parti vesilesiyle bir zaaf oluştu, “Nasıl olsa bizdenler, hiç değilse yabancı değiller” gibi bir fikir de mevcut.Şöyle; mesela bir medrese açacaksın bunun önünde pürüz olmaz, fişlenmezsiniz, takip edilmeziniz. Bunlar yok. Ama öbür taraftan neleri kaybettik; 28 Şubat’ta insanlar korkuyordu ama bir ayakta kalma, varlık sebebimiz vardı. Şimdi ne var; İslam sosyetesi! Ne müslümanların, ne de diğerlerinin beğeneceği berbat bir görüntü.İlk bakışta böyle değildi ama şimdilerde böyle bir durum oluşmaya başladı.Yine Cübbeli’den örnek vereceğim, ama mevzuu tamda bu. O istediği kadar televizyona çıkıp “Kızlarımızı da okuturuz” desin, riyakârlık yapmadan konuşalım; bizim insanımız, “Benim bu rejime emanet edecek kızım yok” diyor. Şimdi bu sekiz yıllık eğitim hadisesinde çocuklarını okula göndermedikleri için birileri geldiğinde ödleri kopuyor. Bir de ikna etmek için türbanlı hanımları gönderiyorlar. Ama insanımız korkuyor ve korktukça nefret duyguları kabarmaya başladı. Bunu Başbakan bilsin. “Ben Kur’an ve sünnete göre ilim isterim” diyor insanımız, ama AK Parti burada rejime alet oluyor.Az önce sordunuz; rahat bir dönem mi? Değil, perişan olduk. Bakın; başörtüsü meselesi. Umurlarında değil, sonradan görme İslam sosyetesi kendi keyfine bakıyor. Şimdi Saadet Partililerde feveran edecek, ama bir örnek daha vereyim. Bir ahbabımızın eşi milletvekili seçildi, aile Ankara’ya gitti. Ahbabımız hanım, kocası vekil olunca Ankara’ya uymak için çarşafını çıkarmak zorunda kaldı; pardesüye geçti. Aradan zaman geçince kendisi şunu söylüyor: “ Bir dahaki dönem kocam seçilmesin diye dua ettim. Nermin Erbakan dahil buradakilerin hiç birinin İslam diye bir derdi yokmuş.” Ben bunları bu insanlar kötü manasında anlatmıyorum. Sadece ılımlı veya ılımsız İslam diyerek iğdiş edilmiş beyinleri örneklendiriyorum.Dört mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi, ki zamanının (Osmanlı) Ordinaryus profesör makamındaki o insanın demokrasinin küfür olduğunu söylediğini herkes bilir. Buna rağmen cemaatten birileri veya herhangi bir “Müslüman demokrasiden hoşlanıyoruz” derse kendi bilir. Daha açığını söyleyeyim; “One Minute” hadisesindeki Şimon Perez, “ Senin Kur’an’dan ve sünnetten bir sistem çıkaracak kapasiten kalmamış. Biz çıkardık; demokrasi. Sen de buna uyacaksın” diyor adeta. Bu mevzular açılmalı. Kısacık, havada kalan mevzular, insanımızın kafasında haliyle yer etmiyor.Tabii ki karşıyız.Manken Aysun Kayacı, bir söz söyledi kıyamet koptu. Doğru söyledi ama kendisi de o doğrunun içinde olanlardan biri, bunun farkında değil. “Benim oyumla çobanın oyu bir mi?” diyor. Tabii ki değil ama kendisinin de fikirde bir çobandan farksız olduğunun farkında değil. İslam’da, halkın temsilcileri akîl adamlar seçer başkanları. Üstad Necip Fazıl’ın “ İdeolocya Örgüsü” isimli eserine bakanlar meselenin mahiyetini görebilirler. Yoksa uzun mesele.Zaruretler farklı şeylere yönlendiriyor tabii. Ama hakikatte böyle bir şey yok. Palavra. Ama Türkiye’de seksen senelik süreçte yaşananlar da ortada. Her on yılda bir ordu müdahalesi. Geçenlerde emekli general Osman Pamukoğlu televizyonda şöyle diyor: “Bu ülke yarı işgal altındadır.” Tabii çok insaflı bir ifade. Asker olması hasebiyle kendini tutmaya çalışmış. Bize göre tam işgal söz konusu. İktisadi, içtimai, felsefi, ruhi vs. Bu ülke hâlâ konuşan ülke konumunda değil. Bu konuda izafi görüşlere itibar edilmez. Sonra da, “Halk seçti ya, daha ne istiyorsunuz” ifadeleri. Meseleler ciğerine kadar deşilmeli. Madem komünizm çöktü, madem kapitalizm sersemledi ve madem ortada İslam yok, her şey yeniden sonuna kadar konuşulabilmeli. Sonra halk seçti diye bir şey yok, halka seçtiriliyor, propagandanın gücü unutulmamalı. Bu da tartışılması gereken bir konu. Bu halkı küçümsemek manasına değil tabi. Halkın düşürüldüğü durum itibariyle söylüyoruz. Mesela aç halka kim ekmek verirse o seçilir. AKP İslamcı kesimin dışından da oy almıştır, neden? Aman istikrar bozulmasın, ekonomi çökmesin, aç kalırız falan. Tabii bu kadar basit değil, bunlar sosyolojik vakıalar ve derinlemesine tahlil gerekir, bir röportaj mevzusu olmaktan uzaktır. Kitaplık meseleler. Bu sebeple, izah babında söylediklerimiz mutlaka eksik kalacaktır.Dünyayı 600 sene öyle idare ettik. Her şey o işten vazgeçince alt üst oldu. Neden vazgeçtiğimizi bile bilmeden, maziye düşmanlık. Tuhaf değil mi?Efendim biz bu işin bugüne dek uygulanan muhtevasına karşıyız. Televizyon ve demokrasi, ikisi de Batı icadı. “Birini kabul edip diğerini reddetmek ahlaki mi?” diyenlere cevabımız şudur: Bir batılı fikir adamının ifadesiyle, İspanya Endülüs İslam Medeniyeti olmasaydı ve bizim o medeniyete mukavemet ve muhalefetimiz söz konusu olmasaydı, Batı medeniyeti olmazdı. Demek ki bize mukavemet ederken kazandıkları bir medeniyet söz konusu. Tabii sonra bizimkilerin Vahy’in ışığını kaybetmeleri vs. Olan oldu. Ama bugün bu meseleler son derece avamlaştırılarak konuşulduğundan hakikate uzanmak mümkün olmuyor. Ve de müslümanların nezdinde hâlihazırda fikrin para etmiyor oluşu da işin cabası.Şeriatı sulandırdıkları için karşıyız. Şeriat istiyorlar tabii ki. Tabanı tamamen samimidir. Şeriat istiyorlar, fakat onları dejenere etmek için hazırlanan tezgâha düşüyorlar. Yoksa bir müslüman kendi yaratıcısının nizamına nasıl karşı olabilir ki?Evet. Eğer o bir taktik değilse öyle düşünüyorlar. Size daha başka bir şey anlatayım. Bunu duymamışsınızdır. Bir arkadaşımız anlattı, doğruluğunu yanlışlığını ona emanet ederek söylüyorum. Nurcu kesimin önemli bir cemaatinin başında olan kişinin sözleri şöyle: “Yıllar önce resmi görevli birileri bize teklifte bulundular. Bizimle çalışırsanız teşkilatınızı dünya çapında bir teşkilat haline getiririz dediler. Ben de onlara ‘size güvenemem, yarın şekil değişir ben ortada kalırım’ dedim. Bu kişiler benden sonra Fethullah Gülen’e gitti ve o kabul etti.”Yalçın Küçük sendromu semtimize uğramaz. Bizler sıhhatli insanlarız. Soruyorum size; İsmailağa cemaati bu kadar güçlü bir cemaat, Fethullah Gülen’in ismi cismi yokken bu cemaat var; niye İsmailağa cemaati dünya çapında bir başarı elde edemedi? Niye onlar dünya çapında bir cemaat oldular da biz ya da başka bir cemaat olamadı? Ve niçin bu memlekette Meclis’te başörtüsüne tahammül edemeyen Bülent Ecevit bu cemaatle kanka oldu? Amerika’da böylesi bir güç nasıl var oldu? Vatikan’la nasıl böyle bir yakınlaşma doğdu? Ve Fethullah Gülen “Amerika’nın egemenliğinin zayıflamasından endişe etmeliyiz” derken ne demek istedi?Diyelim ki, bunlar taktik veya kendi içlerinde tutarlılar. Burada bizi sevindiren hadise şu; emperyalistler İslam’ın dalga dalga geldiğini gördüklerinden böyle bir projeye soyunmak zorunda kaldılar. Demek zorlandıkları bir şeyler var. Bu meselede ister Fethullah Gülen’i kullanmış olsunlar, ister başka bir alimi; fark etmez. Her halükarda kazanan İslam’dır. Yalnız burada sınananların durumu önemli, Allah Kur-an’ı Kerim’de nurunu tamamlayacağını bildiriyor, öyle veya böyle bu nur tamamlanacak. Mevzu, muhatap olanların durumu; ya kaybedecekler ya kazanacaklar. İslam’ı sulandırma teşebbüslerinin kazandırıcı olduğunu düşünmek ise abesle iştigaldir.Resmi değil ama, bu resmi tekliflere alet olanlar böyle bir şeye tevessül ettiler. Efendi Hazretleri ılımlı İslam’a karşı değilmiş gibi bir hava estirmeye çalıştılar. Bu meseleyi gazetelerine taşıyarak, “Mahmut Efendi ilk defa bize konuştu” diye lanse ettiler.Cezaevindeyken televizyondan izlemiştim. Eski Milli Görüşçü yeni AKP’li biri şöyle diyordu: “Olmuyor işte, İslam’la olmuyor.” İslam’dan mı vazgeçtiler, yoksa İslam’ı sulandırarak mı çözelim diyorlar; anlamadık. Ama ikisi de suç. Çünkü Allah Resulü’nün böyle bir metodu yok.Neden o şüphelere sahip olduğumuzu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı iken kendisine bir mektup yazdım. Sonra dergimde de yayımladım. Kendisi şu anda bir üniversitede profesörlük yapan birinin aracılığı ile Amerikalılar ile görüşmeye başladı. O toplantıda bizden de biri vardı. Diyorlar ki, “Biz seni Başbakan yaparız. Cezanı da hafif bir şekilde hallederiz, seni Cumhurbaşkanı da yaparız.” O dönemde “Böyle bir işe girme” diye mektup yazdık. Şimdi böyle bir işe girmek suç mudur; hayır. Ama Napolyon’un sözü belli, iyi bir kavgaya gir sonra ne yapacağını düşünürsün. Bunu yapmazsan, “Biz iktidar olduk, ama muktedir olamadık” dersin. Eğer bu sözü söyleyeceksen niye böyle bir kavgaya girdin? Neden Erbakan Hoca’na muhalefet ettin; neden müslümanların parçalanmasına neden oldun? “Biz bu işi böyle beceremiyoruz, yeni açılımla bunu yapacağız” dedin ama bu açılımın arkasından iş geldi geldi, Türkiye’nin en mutaassıp cemaati İsmailağa’ya bile sirayet etti. Şimdi Deniz Baykal kalkıp sana “Ağlama, Başbakansın çöz” diyor. Doğru. Tabii Kemalist rejimin kemikleşmiş yapısını da hesaba katmak lazım. Buna rağmen ağlamayacak çözeceksin. Madem “Millet beni buraya getirdi” diyorsun, milletin istediği olacak. Yapacaksın.Görevde olan milletvekili ya da bürokratlar arasında İsmailağa cemaati üyesi var mı? Mahmut Ustaosmanoğlu kendisinden sonra cemaat liderliği için kimi işaret etti? Cemaat lideri emekli maaşıyla mı geçiniyor? Kadınlar konusunda Cübbeli hangi sözü dinlemedi? Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’nın İsmailağa cemaati soruşturmasını yürütürken hakkında inceleme başlatılması, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istemesi ne operasyonu? İsmailağa’dan kimler Ergenekon’a dahil oldu?