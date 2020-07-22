'Cübbeli Ahmet'ten Pınar Gültekin mesajı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça kadın cinayetleri bitmeyecek

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cemil Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'le ilgili yaptığı paylaşımda, kadın katilleri için İslam'ın "kısas" emrinin uygulanmasını istedi.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetine tepkiler sürerken, 'Cübbeli Ahmet Hoca', sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça kadın cinayetlerinin bitmeyeceğini söyledi.