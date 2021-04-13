'Cübbeli Ahmet'ten kızının düğününe ilişkin eleştirilere yanıt: Kız düğününü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü , yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında geniş katılımla yapılan kızının düğünü için "Düğünü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı" dedi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kızının düğünündeki kalabalığa yönelik getirilen eleştirilere yanıt verdi. Ünlü, düğüne ilişkin yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Kız düğününü erkek tarafı yapıyor, ben yapmıyorum. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. Ben mecbur gideceğim kızımın düğünü."

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Ünlü'nün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bilerek virüs bulaştırıp birinin ölümüne sebep olan katil hükmündedir"

"Covid olduğunu bile bile gezip birinin ölümüne sebep olursan katil hükmündedir. Ecel değişmez ama katil olursun.

"Evinde dur denilirken sen camiye gidersen olmaz. Eski senelere göre teravih yoğunluğu zaten son zamanlarda düştü. Diyanet 'evde kılınsın' dedi. Bu uygun elbette. 'Teravihe gideceğim' diye çıkacak, istismar edilecekti.

"Hanefi mezhebine göre, aşı orucu bozmaz. Bozar diyen alimler de var. O yüzden eğer oruçken vurunduysanız, ramazandan sonra bir gün oruç tutun. Ama yine de zorunlu değilsiniz.

''İmamoğlu'na oy vermek haramdır'' dedi mi?

"Demirtaş'a methiye düzen İmamoğlu'nun yaptığı yanlıştı. 'Ekrem bey, özür dilerse oy verilir' dedim. Çözüm sürecinin de aleyhinde konuşan biriyim. Doğu Perinçek bizi kırıp geçiren biridir. Ama Doğu Perinçek ile birçok konuda aynı fikirdeyiz. Parti din değildir. Her çeşit adam vardır. İcraatlara bakmak lazım. Vatana millete faydalı görülünce verilir. Siyasetin dini imanı yok. "