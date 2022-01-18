Cübbeli Ahmet, Sezen Aksu'yla ilgili sözlerini savundu, Babacan'a yüklendi: Rey için bugün ana babasını satanlar yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef alınan Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert çıktı. Ünlü, "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmış; Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.

Ali Babacan destek verdi

Söz konusu tartışma siyasete de sıçrarken; Sezen Aksu'ya bir destek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan gelmişti.

Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez''ifadelerini kullanmıştı.

"Ali Babacan'ın hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır"

Son olarak, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Aksu'ya destek veren Ali Babacan’ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Babacan’a sert tepki gösteren ‘Cübbeli’, “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” ifadelerini kullandı.

Ünlü'nün paylaşımı şu şekilde: