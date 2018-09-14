Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Menzil şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öptüğü ortaya çıktı. 'Cübbeli Ahmet'in protezi öptüğü fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Sık sık sohbetlerinde söylediği sözler ve yaptığı çıkışlarla gündeme gelen 'Cübbeli Ahmet', bu kez sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafıyla gündem oldu.

Paylaşılan fotoğrafta, Cübbeli Ahmet'in 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öptüğü görülüyor.