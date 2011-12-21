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''Cübbeli Ahmet Hoca''nın tutukluluk itirazına ret İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2011 20:21

-''Cübbeli Ahmet Hoca''nın tutukluluk itirazına ret İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - İstanbul 10. Ağır Ceza mahkemesi, kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kamuoyunda ''Karagümrük çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ''kuvvetli suç şüphesi bulunduğu'' gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Mahmut Ünlü ve diğer 2 şüphelinin avukatlarının yaptıkları itiraz, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. Mahkeme, 3 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itirazı oy birliğiyle reddetti. Söz konusu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ahmet Mahmut Ünlü'nün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

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