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Cübbeli Ahmet Hoca'nın Metris'teki son görüntüleri yayınlandı

12 Aralık'ta cezaevine konulan Cübbeli Ahmet Hoca'nın koğuş arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafları yayınlandı

09 Nisan 2012 19:46

12 Aralık'ta cezaevine konulan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Metris cezaevindeki görüntüleri yayınlandı. Ahmet Hoca’nın koğuş arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafında, hapishane hayatına dair detaylar ortaya çıktı. Koğuşta bulunan çalışma masası, gazete ve kitaplar dikkat çekti.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun da geçtiğimiz Cuma günü Metris’te Cübbeli Hoca ile yaklaşık 1 saat özel görüştüğü öğrenildi. İsmailağa’nın önde gelen isimlerinden Fahri Efendi, Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu, Seyfettin İnanç da ziyaret etti.

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İddianame mahkemeye sunuldu

 

Karagümrük Çetesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla Metris’te tutulan Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte 16 kişiye ilişkin hazırlanan iddianame özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Ali Uysal da, 4’ü tutuklu 16 şüpheliye ilişkin hazırlanan 92 sayfalık iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen’e sundu.

 

Bir numaralı sanık Ergin

 

Hazırlanan iddianamede, Karagümrük Çetesi lideri olarak bilinen Nuri Ergin’in ağabeyi Nejat Ergin’in bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı ve iddianamede şüphelilere ilişkin, "suç örgütü kurmak, yönetmek, suç örgütüne üye olmak, tehdit, insan ticareti, cinsel saldırı, hürriyeti tahdit, fuhşa aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırma talep edildiği öğrenildi.

 

4 ayrı suçlamadan 45 yıl hapis

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İddianamede, tutuklu şüphelilerden Ahmet Mahmut Ünlü için "suç örgütüne yardım etmek"ten 1,5 ile 4,5 yıl, 2 kez "insan ticareti yapmak" suçundan 16 ile 24 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 7 ile 12 yıl ve "hürriyetten yoksun bırakma" suçundan da 1 ile 5 yıl arasında olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay ile 45 yıl 6 ay arasında hapis cezası öngörüldü. İddianamenin gönderildiği İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, önümüzdeki süreçte iddianamenin kabulü ya da reddi yönünde karar verecek.

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