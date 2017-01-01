Cübbeli Ahmet Hoca’dan Reina’daki saldırı için mesaj

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul’da yılbaşını kutlayan insanları hedef alan terör saldırısına ilişkin olarak bir mesaj paylaştı. Ünlü, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!” dedi.

Yılbaşından önceki mesajı tepki çekmişti

Ünlü, yılbaşı öncesi yılbaşı için şu mesajı paylaşarak tartışma yaratmıştı:

"Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!

“Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!”

“Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!”