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Cübbeli Ahmet Hoca’dan Davutoğlu’na dua

“Allah, Ahmet Davutoğlu ağabeyimize de tevfikini refik eylesin. Bu çok büyük bir duadır. Hem razı olduğu işleri yaptırsın ve ehli sünnete yardımcı eylesin”

23 Ağustos 2014 16:54

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP Genel Başkanı ve Başbakan adayı olarak gösterilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için dua etti.

“Bana değil ama ettiğim dualar başkaları için tutuyor” diye konuşan Ünlü, "Ahmet abimiz için de Allah çok muvaffakiyet versin"

İşte Cübbeli Ahmet'in duası; "Allah onu muvaffak kılsın. Allah yardım etmezse, elden tutmazsa kimseden bir fayda yok. Ne akıl yeter, ne güç yeter ne profesörlük yeter! Hiç kimsenin Mevla'dan gayri sahibi yok. Çoğu bilmez onu! Ama Müslümanlar ehli sünnet olanlar bunu bilir. Allah, Ahmet Davutoğlu ağabeyimize de tevfikini refik eylesin. Bu çok büyük bir duadır. Hem razı olduğu işleri yaptırsın ve ehli sünnete yardımcı eylesin. Rabbim de ona yardımcı olsun."

 

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