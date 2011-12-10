-''Cübbeli Ahmet Hoca'' yeniden adliyede İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Kamuoyunda ''Karagümrük çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ''Cübbeli Ahmet Hoca'' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, yeniden adliyeye getirildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde savcılıkça sorgulanmasının ardından 6 şüpheliyle birlikte tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, mahkemeye çıkmadan önce şekerinin yükseldiği gerekçesiyle ambulansla kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Hastanede şekeri kontrol altına alınan ve EKG'si çekilen Ünlü, tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkartılarak, ambulansa konuldu. Ünlü, daha sonra da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, hakim ve savcıların kullandığı bölümden binaya alındı.