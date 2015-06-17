Cübbeli Ahmet Hoca: Uyuşturucu kol geziyor, polisler anca beni tutup hapse atıyor

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmed Hoca" ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Samsun’da bu zamana kadar bonzaiden 170 kişi öldüğünü hatırlatarak polisin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu savundu. Kendisinin de fuhuş başta olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklanmasına atıfta bulunan Cübbeli Ahmet Hoca “Bu emniyetin, polislerin işi ne? Anca beni tutup hapse atıyorlar. Polis beni hapse götürürken millet birbirini kesiyor. Madem herkese yetecek kadar var polis var Samsun’da niye bonzai var?” ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Vahdet gazetesinde “Bu polislerin işi ne?” başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bakın geçenlerde bana Samsun’da bu zamana kadar bonzaiden 170 kişi öldüğünü söylediler. Böyle bir uyuşturucu belası Samsun gibi yerde peynir-ekmek gibi nasıl alınıp-satılıyor? Nasıl bulunuyor? Bunun görevlisi, yetkilisi nerde? Bu emniyetin, polislerin işi ne? Anca beni tutup hapse atıyorlar. Polis beni hapse götürürken “Bütün millet birbirini kesiyor. Irz, namus kalmamış. Kadınlara tecavüz ediyorlar, saldırıyorlar, kesiyorlar, doğruyorlar, konteynere atıyorlar. Uyuşturucu kol geziyor. Siz benle niye uğraşıyorsunuz” dedim. Polis bana “Devletin polisi herkese yetecek kadar var” diye cevap verdi. Hani nerde var?! Soruyorum şimdi madem vardı, Samsun’da niye bonzai var? Niye uyuşturucu var Samsun’da? Olmamalı! Bir tane bile olmamalı. O emniyet, o polis onu bulmadan sabaha kadar uyuyamaz.