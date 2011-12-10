Cübbeli Ahmet Hoca tutuklandı

T24 - "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.







Radikal'in haberine göre; Cüppeli Ahmet diye bilinen Mahmut Ünlü ile birlikte 14 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili vahim iddialar ortaya çıktı. Ortaya çıkan seks kasetiyle ilgili çetelerle irtibata geçtiği öne sürülen Ünlü’ye ‘kadın ticareti’ suçlaması da yöneltildi.



Her şey Mahmut Ünlü’nün bir buçuk yıl önce seks kasetinin internete düşmesiyle başladı. Cüppeli Ahmet, hem videonun internetten silinmesi ile ilgili hem de videoyu yükleyenlerle ilgili şikayetçi oldu. Cüppeli Ahmet’in bu şikayetle yetinmediği, videoyu yükleyenleri bulmak için üç ayrı suç örgütü ile irtibata girdiği de ileri sürüldü. Cüppeli’nin irtibata geçtiği suç örgütü liderlerinin ise Karagümrük çetesinden Nejat Ergin ile Sedat Peker ve Abdullah Şanlıer olduğu iddia edildi. Cüppeli’nin ‘Elimde seks kasetin var’ diyen H.D.’yi susturmak için, cezaevindeki Sedat Peker’e mektup yazdığı da öne sürüldü.



Cüppeli’ye yapılan tek şantaj bu değildi. Gülruh isimli yabancı bir kadınla görünürtülerinin elinde olduğunu söyleyen A.N.Y., Cüppeli’den 50 bin TL para istedi. İddiaya göre, Cüppeli Karagümrük çetesi ile irtibata geçti. Cübbeli’nin yakınındaki adamları vasıtasıyla yaptığı bu görüşmeler polis tarafından da fiziki takibe alındı. Nejat Ergin ile Cüppeli’nin adamlarının 19 Mayıs 2011’de bir otelde buluştuğu belirlendi. Cüppeli’nin koruması F. ile Sedat Peker’in adamı Y.D. arasında da, 28 Ekim 2011’de bir telefon görüşmesi kaydedildi. Görüşmede Y.D., “Ben yazdım tabii, tam izah edemedim, ama ‘Hocam üzülmesin’ dedi, ‘Hocam yardım ederim o konuda, hiç şey yapmasın o’ dedi” ifadesini kullanıyor.



Cüppeli Ahmet ile ilgili en ağır iddia ise beyaz kadın ticareti oldu. İddialara göre, Cüppeli yakın adamlarına ikisi Özbekistan, üçü Faslı beş kadın buldu. Kadınlar Cüppeli ile fuhuş yapması için tehdit edildi. Polisin fizik takibine göre, Cüppeli’nin sağ kolu B.S., hayat kadını bulmak için 20 günlüğüne Fas’a gitti. 21 Eylül 2011’de bu kişi hayat kadınlarını alarak Cüppeli’nin Fatih’teki evine geldi. Cüppeli’nin adamlarının bu kadınlarla görüşmeleri de polis tarafından görüntülendi.



Cüppeli’nin sağ kolu olduğu iddia edilen Barış Sezek’in hayat kadını G. ile telefon görüşmesi ise şöyle:

G.: Abiniz resmimi gördü mü?

B.S.: Gördü, beğendi, çok beğendi.

Ünlü geceyi hastanede geçirdi



Operasyon sırasında gözaltına alınan aralarında Nejat Ergin, Ahmet Mahmut Ünlü ve eski Türkiye Güzeli Neslihan Önder’in de bulunduğu 13 kişi dün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı Mehmet Ali Uysal’ın sorguladığı şüphelilerden Nejat Ergin ve Ahmet Mahmut Ünlü’nün de aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Neslihan Önder, Nejat Ergin’in oğlu Yiğit Ergin ve 3 kişi ise savcılıktan serbest kaldı. Ünlü’nün evinde gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kadın da sınır dışı edildi. Mahkemeye sevk edilen Ünlü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tutuklanması istemiyle sevkedildiği mahkemede fenalaşında saat 00.30'da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü tekrar adliyeye götürüldü. Ünlü, saat 09.15 sıralarında hastanenin başhekimlik girişinden çıkarıldı. Ünlü'nün tekerlekli sandalye ile ambulansa kadar götürüldü. Ünlü ambulansla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Mahkemede ifadesi alınan Ünlü tutuklandı.





Adliye önünde destek



Ahmet Mahmut Ünlü’ye, destek vermek için yaklaşık bir grup, adliye önünde geldi. Grup üyeleri, "Hocamızı seviyoruz", "Hepimiz cübbeliyiz" yazılı pankartlar açtı. Dün akşamdan beri adliyede olduklarını belirten Şakir Kılıçoğlu, "Biz hocam için buradayız. Dua etmek istedik. Hocamızı seviyoruz, arkasındayız. Herkesten dua etmesini bekliyoruz" dedi. Ünlü’ye destek vermek için adliye önünde bekleyen Ahmet Özyurt, ise "Hocamızın sevenleri olarak buradayız. Hocamızın yanındayız. Mazlumun yanında olacağız. Hocamın mazlum olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



