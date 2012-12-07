Cübbeli Ahmet Hoca tahliye edildi

"Cübbeli Ahmet Hoca" adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tahliye edildi. Serbest yargılanacak.



"Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yardım ve yataklıkla suçlanan "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, serbest bırakıldı.



Oy çokluğuyla tahliye edildi, hâkim muhalefet etti



Yaklaşık 2 saat ara veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mahmut Ünlü ve Mahjuba Demirel’in tahliyesine oy çokluğu ile karar verdi. Tahliye gerekçesi olarak, “sanıkların üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdiği süre ve tutuklamanın koruma tedbiri olması" gösterildi. Ünlü ve Demirel hakkında yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Ayrıca iki sanığında her Çarşamba polis merkezine giderek imza atmasına karar verildi.



Muhalefet şerhinin gerekçeleri



Tahliye kararına hakim Hikmet Şen ise muhalefet şerhi koydu. Hakim Şen muhalefet şerhine gerekçe olarak, “Atılı suçun niteliği, istenilen ceza miktarı, mağdureler arasında para hareketlerini gösteren ödeme belgeleri ve fiziki takip tutanakları, müşteki mağdur beyanlarını" gösterdi.Mahkeme ayrıca dosyadaki eksiklerin giderilmesinin ardından duruşma günü beklenmeksizin dosyanın duruşma savcısına gönderilerek esas hakkındaki mütalaasının istenilmesine karar verdi.



Tek tutuklu sanık kaldı



Mahkeme tutuklu sanık Barış Sezek’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkemede Ünlü’nün tahliye kararının okunmasının ardından sevinç çığlıkları atıldı. Bazı izleyenler ise ‘Allaha ekber’ diye bağırdığı, bazılarının da ağladığı görüldü.



12 Aralık 2011'de tutuklandı



Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü 12 Aralık 2011 tarihinde tutuklanmıştı. Ünlü dava kapsamında "Haksız çıkar sağlamak için kurulan örgüte yardım etmek, 2 kez insan ticareti yapmak, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakmak" ile suçlanıyor