Cübbeli Ahmet Hoca: PKK yönetimi ele alırsa herkesin kafasını kesecek!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak Ahmet Mahmut Ünlü, “Bunlar din düşmanı. Bunlar güçlense hepimizi böyle keserler. Hey gidi sakallı, sarıklı olup da PKK'yı destekleyenler, akıllı olun. Bunlar yönetimi bir ele alsınlar sakalınla birlikte kafanı da kesecekler” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Vahdet gazetesindeki köşesinde PKK’yı din düşmanlığıyla suçlayarak, “Müslüman Kürt evlatlarımızı kıtır kıtır kesiyorlar” dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın “Gavur PKK güçlense hepimizi keser” başlığıyla yayımlanan (30 Aralık 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gavur PKK güçlense hepimizi keser

Pkk din düşmanı. Müslüman Kürt çocuklarını öldürüyorlar. Biraz güçlenseler hepimizi keser bunlar. Özerklik isteyenler ahirette bunun hesabını veremezler.

Müslüman Kürt evlatlarımız bu örgüt tarafından kıtır kıtır kesiliyor. En çok Kürtler Müslüman, onların içine de gâvurlar bunları musallat etti. Gariban Müslümanları perişan ediyorlar. 17 yaşında kurban dağıtan çocuğu öldürdü bunlar. Silahla tarıyorlar, ondan sonra tavandan atıyorlar, bıçak saplıyorlar, araba ile eziyorlar. Anne babası ayağındaki benden tanıyabiliyor anca.

Bunlar din düşmanı. Bunlar güçlense hepimizi böyle keserler. Hey gidi sakallı, sarıklı olup da PKK'yı destekleyenler, akıllı olun. Bunlar yönetimi bir ele alsınlar sakalınla birlikte kafanı da kesecekler.

Bir yudumda yerler

Şu anda elimizde bulunan Türkiye Cumhuriyeti toprakları elimizde kalan son Vatan topraklarıdır.

Bunun üzerinde oyunlar oynanarak elimizden alınmasına, bunun da parçalanmasına dair gayretler hortlamış durumda. Bunu nasıl kabul edeceğiz? Devamlı arkadan hançerleniyoruz. Bazı halkımız da aldatılıyor. Yarın onlar Yahudi’nin, Büyük Ortadoğu Projesi’nin aleti olacaklar. Nasıl Türkiye’ye “Açın sınırları” diye yalvarıyorlar, daha büyük olaylarla karşılaşacaklar. Sen özerklik istiyorsun, istediğin yer bir avuç yer. Sen bir avuç yerde özerk olduğun zaman zaten önüne gelen seni bir yudumda yiyecek. Parçala, böl, ye. Sen bunu anlamıyor musun? Ezanlar durursa, vatan toprağı bölünüp de oradaki insanlar mağdur olursa bu vebaldir. Bu kadar insanın kul hakkına girilmiş olur. Vatandaşlar çok uyanık olacak.

Hesabını veremezler

Zerre kadar vatanın bölünmesine alet olurlarsa ahirette cevabını veremezler. Şehitlerin ailelerinin ve gazilerin terörle mücadelede söz sahibi olması gerekiyor.

Katillerin asla affedilmemesi, serbest bırakılmaması lazım. Çünkü hükümetin, devletin hakkı değil.

Kur’an-ı Kerim’de “Zulme uğramış, şehit düşmüşlerin kan sahiplerine saltanat ve güç verdik” deniyor.

Hak, kan sahibinindir. Kan sahibi ise şehitlerimizin babalarıdır, gazilerimizdir. Kimse şu, bu adına, “İlerleyeceğiz, şöyle olacağız, böyle olacağız” diyerek kan sahiplerinin kanını bağışlama hakkına sahip değildir.