Cübbeli Ahmet Hoca: Maden sahibi, sen ne biçim Müslümansın?

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden faciasıyla ilgili olarak, “''Bu iş verenler nasıl hesap verecekler ahirette? Maaş bile vermiyorsun” dedi. Ünlü, “Sen buradan para kazanıyorsun helal mi bu şimdi namaz kılsan ne olur, hacca gitsen ne olur? Sen ne biçim Müslümansın” diye konuştu.

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan maden kazasına ilişkin konuştu. Madenciler için dua eden Cübbeli Hoca, sorumlulara yüklendi. ''Bu iş verenler nasıl hesap verecekler ahirette? Maaş bile vermiyorsun'' diyen Cübbeli, ''Kader, ecel ayrı bir şey sen adamı çektin vurdun katil olmuyor musun tamam o adamın eceli ama sen vuruyorsun.'' diye konuştu.

'Maden sahibi sen ne biçim Müslümansın?'

Ünlü, ''Bu işlerle ilgilenmek lazım ama en büyük vebal işverendedir. Sen buradan para kazanıyorsun helal mi bu şimdi namaz kılsan ne olur, hacca gitsen ne olur? Sen ne biçim Müslümansın? Allah'ın dinsiz imansız gavurları titizlik içinde. Yani dünyanın gavurunda bu kadar denetim düzen varken biz Müslümanken bu bize yakışırdı her dakika dünyanın televizyonlarına çıkıp rezil mi olmamız lazımdı. Bir de Müslüman bunlar namaz kılan insanlar ya..'' dedi.