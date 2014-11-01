T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca: Maden sahibi, sen ne biçim Müslümansın?

'Allah'ın dinsiz imansız gavurları titizlik içinde. Yani dünyanın gavurunda bu kadar denetim düzen varken biz Müslümanken bu bize yakışırdı'

01 Kasım 2014 19:03

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden faciasıyla ilgili olarak, “''Bu iş verenler nasıl hesap verecekler ahirette? Maaş bile vermiyorsun” dedi. Ünlü, “Sen buradan para kazanıyorsun helal mi bu şimdi namaz kılsan ne olur, hacca gitsen ne olur? Sen ne biçim Müslümansın” diye konuştu.

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanan maden kazasına ilişkin konuştu. Madenciler için dua eden Cübbeli Hoca, sorumlulara yüklendi. ''Bu iş verenler nasıl hesap verecekler ahirette? Maaş bile vermiyorsun'' diyen Cübbeli, ''Kader, ecel ayrı bir şey sen adamı çektin vurdun katil olmuyor musun tamam o adamın eceli ama sen vuruyorsun.'' diye konuştu.

 

'Maden sahibi sen ne biçim Müslümansın?'

 

Ünlü, ''Bu işlerle ilgilenmek lazım ama en büyük vebal işverendedir. Sen buradan para kazanıyorsun helal mi bu şimdi namaz kılsan ne olur, hacca gitsen ne olur? Sen ne biçim Müslümansın? Allah'ın dinsiz imansız gavurları titizlik içinde. Yani dünyanın gavurunda bu kadar denetim düzen varken biz Müslümanken bu bize yakışırdı her dakika dünyanın televizyonlarına çıkıp rezil mi olmamız lazımdı. Bir de Müslüman bunlar namaz kılan insanlar ya..'' dedi.

 

ETİKETLER

cübbeli ahmet hocaahmet mahmut ünlümadenermenekkaramanfaciamüslümanhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24