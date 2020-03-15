'Cübbeli Ahmet Hoca': Koronavirüs için 132 kez okunması gereken 'bulaşıcı mikroplardan korunma' duası var

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, "Bilim adamları yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) uğraşırken, tarikat ve cemaatlerde de bu konuda dua, muska yarışı var." düşüncesini dile getirdi. Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Koronavirüs'e karşı 132 kez 'bulaşıcı mikroplardan korunma' duasının okunması gerektiğini savundu.

Öztürk, "Cübbeli Ahmet Hoca'nın gönderdiği duaların başında günde 132 kez okunması gereken 'bulaşıcı mikroplardan korunma' duası var. Sabah-akşam ayrıca bulunduğu her mekanda okuyana, oradan ayrılana kadar hiçbir şeyin zarar vermeyeceği ayrı bir dua yer alıyor. Sabah-akşam üçer kez okuyana hiçbir şeyin zarar vermeyeceği hadisten zikredilen dua da bulunuyor. Amansız dertlerin şifası için, özellikle bulaşıcı hastalıkların gitmesi için sıkça salavat okunması öneriliyor. 'İlacı bulunmamış kötü hastalıklardan sığınma duası'nın yanı sıra, bulaşıcı virüslerin zararını def için her namazdan sonra üçer kez okuyana hiçbir mikrop bulaşmayacağı açıklaması da yer alıyor. Okuyan ya da abdestliyken üzerinde taşıyan kişiyi ve aile fertlerini bulaşıcı mikroplardan koruyan bir dua da Cübbeli Hoca'nın önerdiği duaları arasında." ifadesini kullandı.

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