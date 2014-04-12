Cübbeli Ahmet Hoca: Jiletle traş haramdır

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında 'jiletle traş haramdır' açıklamasında bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca bu soruya, "Onu anlattık, izah ettik, haramdır. 4 mezhebin imamlarına göre haramdır. Yani sakal tıraşından bahsediyoruz, kafa tıraşı caiz. 3 mezhebin cumhur ulemasına göre de haramdır. İmam Şafii'nin kendine göre haramdır, cumhur ulemasına göre mekruhtur. Bundan dolayı cumhrun görüşüne göre erkeğin sakalını tıraş etmesi haram olur" şeklinde cevap verdi.

