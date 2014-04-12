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Cübbeli Ahmet Hoca: Jiletle traş haramdır

Cübbeli Ahmet Hoca'nın katıldığı bir programda, bir izleyicinin "Jiletle tıraş olmak haram mı?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada günün konusu oldu

12 Nisan 2014 00:13

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında 'jiletle traş haramdır' açıklamasında bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca bu soruya, "Onu anlattık, izah ettik, haramdır. 4 mezhebin imamlarına göre haramdır. Yani sakal tıraşından bahsediyoruz, kafa tıraşı caiz. 3 mezhebin cumhur ulemasına göre de haramdır. İmam Şafii'nin kendine göre haramdır, cumhur ulemasına göre mekruhtur. Bundan dolayı cumhrun görüşüne göre erkeğin sakalını tıraş etmesi haram olur" şeklinde cevap verdi.
 

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