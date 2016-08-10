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Cübbeli Ahmet Hoca, Genelkurmay Başkanı’yla olan karşılaşmasını anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, fotoğrafın haber olmasını eleştirdi ve “Sizin insanlara hakaret etmeye ne hakkınız var?” diye sordu

10 Ağustos 2016 00:43

Yenikapı’da düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile fotoğraflanan Cübbeli Ahmet Hoca, tokalaşmaya ilişkin açıklama yaptı. 

Habertürk’ün haberine göre kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, fotoğrafın haber olmasını eleştirdi. 

"Malzeme arıyorlar ya. Bugün haberler yapmışlar duyduğum kadarıyla" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar" dedi ve herhangi bir şey konuşmadıklarını, "Sizlere duacıyız" dediğini aktardı. 

Cübbeli Ahmet Hoca kendisine yöneltilen tepkilere dair de "Sakallıyı cübbeliyi hor görüyorlar, hakir görüyorlar. Sizin insanlara hakaret etmeye ne hakkınız var? Benim kadrolaştığıma dair belgesi olan çıkarsın, bir yere bir adam soktuğuma dair belgesi olan çıkarsın. Vatanın müdafaası, bölünmemesi, askerin polisin muzafferiyeti ve Müslüman olarak yaşayıp ölmekten başka hiçbir derdimiz yoktur" dedi. 

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