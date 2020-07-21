'Cübbeli Ahmet Hoca': Fetullah Gülen, hapishanedeyken bana Adil Öksüz'le kitap gönderdi

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fetullah Gülen'in, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde kritik bir rol üstlendiği öne sürülen Adil Öksüz aracılığıyla kendisine cezaevindeyken kitap gönderdiğini söyledi.

Ünlü, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Ahmet Hakan'ın "Fetullah Gülen siz cezaevindeyken size kitaplarını gönderdi mi?" sorusuna yanıt verdi.

'Fetullah Gülen'in kendisine kitap gönderdiğini doğrulayan Ünlü, "Bana iki tane kitap gönderdi, Adil Öksüz'le gönderdi. Ben adamı tanımıyorum, ziyaretçi diye geldi. Zaten kitapları da hemen getirdiler teftişten evvel. Ben daha önce de açıkladım bunu. Açıklayınca savcılık adam göndermiş. Benimle konuştuğu 1 saatlik kayıt hiç yok. Adil Öksüz'ün benimle ne konuştuğunun kaydı yok. Sonra savcı çağırdı gittim 2 kere ifade verdim. Birinci de Fatih Oğuz'la beraber gittik savcının karşısına. Fatih Oğuz'un FETÖ'cü olduğunu ikinci gidişimde savcı söyledi bana." ifadelerini kullandı.