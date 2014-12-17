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Cübbeli Ahmet Hoca: Erkek çocuk sahibi olmak için…

Ahmet Mahmut Ünlü, erkek çocuk sahibi olmak isteyenlere kendi risalesini önerdi

17 Aralık 2014 18:01

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Vahdet gazetesinde yayımlanan yazısında, erkek çocuk sahibi olmak isteyenlere kendi risalelerini okumasını önerdi.

Ünlü, yazısında şu ifadelere yer  verdi:

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin 58. risalesi olan Erba‘în-i İdrîsiyye -İdrîs (Aleyhisselâm)a İndirilen Kırk İsm-i Şerîf- isimli risalesinin 187. sayfasında ifade edildiği vechile; evlenen kişi eşinin yanına girdiğinde bu ism-i şerîfi kırk  (40) kere okursa, bu aile Allâh-u Teâlâ’nın izniyle birçok bereketlere kavuşur ve hayırlı çocuklara sahip olurlar. Her kim cimâa (eşiyle münâsebete) başlamadan önce bu ism-i şerîfi çokça okursa Allâh-u Teâlâ ona salih bir erkek çocuk nasip eder. Okuyanlar,  bu hususta çok dikkatli olmalıdırlar.

 (Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erbaʽîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:114; Ayasofya, no:3358, verak:148; Yazma Bağışlar, no: 2773, verak: 11-12; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:19-20)

 

'Peygamberimizi rüyada görmek için…'

 

 “Ey büyük Zat! Akılların, büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı Zat ancak Sensin. Yâ Kebîr!”

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin 58. risalesi olan Erba‘în-i İdrîsiyye -İdrîs (Aleyhisselâm)a İndirilen Kırk İsm-i Şerîf- isimli risalesinin 102. sayfasında ifade edildiği vechile; bu ism-i şerîfi her gece kırk bir defa okuyan Hızır (Aleyhisselâm) ile görüşür ama bunu Tîn (Vettîni) Sûresi’nin peşine okursa Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i rüyâsında görür. (Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erbaʽîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112-113; Ayasofya, no:3358, verak:144; Yazma

Bağışlar, no:2773, verak:4; Beyazıd

Devlet, no:1256, verak:12-13)

 

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