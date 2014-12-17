Cübbeli Ahmet Hoca: Erkek çocuk sahibi olmak için…

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Vahdet gazetesinde yayımlanan yazısında, erkek çocuk sahibi olmak isteyenlere kendi risalelerini okumasını önerdi.

Ünlü, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin 58. risalesi olan Erba‘în-i İdrîsiyye -İdrîs (Aleyhisselâm)a İndirilen Kırk İsm-i Şerîf- isimli risalesinin 187. sayfasında ifade edildiği vechile; evlenen kişi eşinin yanına girdiğinde bu ism-i şerîfi kırk (40) kere okursa, bu aile Allâh-u Teâlâ’nın izniyle birçok bereketlere kavuşur ve hayırlı çocuklara sahip olurlar. Her kim cimâa (eşiyle münâsebete) başlamadan önce bu ism-i şerîfi çokça okursa Allâh-u Teâlâ ona salih bir erkek çocuk nasip eder. Okuyanlar, bu hususta çok dikkatli olmalıdırlar.

(Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erbaʽîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:114; Ayasofya, no:3358, verak:148; Yazma Bağışlar, no: 2773, verak: 11-12; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:19-20)

'Peygamberimizi rüyada görmek için…'

“Ey büyük Zat! Akılların, büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı Zat ancak Sensin. Yâ Kebîr!”

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi’nin 58. risalesi olan Erba‘în-i İdrîsiyye -İdrîs (Aleyhisselâm)a İndirilen Kırk İsm-i Şerîf- isimli risalesinin 102. sayfasında ifade edildiği vechile; bu ism-i şerîfi her gece kırk bir defa okuyan Hızır (Aleyhisselâm) ile görüşür ama bunu Tîn (Vettîni) Sûresi’nin peşine okursa Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i rüyâsında görür. (Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erbaʽîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112-113; Ayasofya, no:3358, verak:144; Yazma

Bağışlar, no:2773, verak:4; Beyazıd

Devlet, no:1256, verak:12-13)