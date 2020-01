Cübbeli Ahmet Hoca çete yardımı istemekten gözaltında

T24 - İstanbul'daki bir çete operasyonunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü gözaltına alındı.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nejat Ergin grubuna yönelik düzenlediği operasyonda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile şoför ve koruması gözaltına alındı. Tehdit ve şantaj iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada çete lideri Nejat Ergin ve 2007 Best Model Of Turkey birincisi Neslihan Önder’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltında.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Ünlü’nün çeteden yardım istediği için ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Cüppeli Ahmet olduğu iddia edilen bir kişinin yabancı bir kadınla özel görüntüleri geçen yaz internette yayımlanmıştı. İddiaya göre Cübbeli Ahmet Hoca’nın şoförü ve koruması çeteye başvurup bu görüntüleri yayımlayanların bulunmasını istedi. Bu kişiler, çete üyeleri ile yaptığı telefon görüşmeleri dinlemeye takılınca da gözaltına alındı.





Ünlü manken gözaltında



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün Karagümrük Çetesi’ne operasyon düzenlemiş 13 kişi gözaltına alınmıştı.



Kamuoyunda ‘Karagümrük Çetesi’ olarak bilinen Nuriş kardeşlerin küçüğü olan Nejat Ergin’in kurduğu çetenin üyeleri olduğu iddia edilen kişilerin yanı sıra Best Model 2007 Türkiye birincisi ve eski manken Neslihan Önder ile Cübbeli Ahmet Hoca’nın şoförü Barış Sezer ve koruması Muhammet Ali Melemen’in de aralarında bulunduğu 13 zanlının sorgusu sürüyor. Nejat Ergin liderliğindeki çetenin, eski manken Neslihan Önder’i kullanarak çok sayıda ünlü işadamının kişisel bilgilerini ele geçirip, tehdit ve şantajla para aldığı öne sürülüyor.



Son olarak ünlü bir işadamı ve oyuncu da bu çetenin mağdurları arasında yer aldı. Neslihan Önder’in görüntülerini çekerek çetenin tuzağına düşürdüğü iddia edilen isimlerin önümüzdeki günlerde müşteki olarak ifadesinin alınacağı öne sürüldü.





Borç verdiği parayı alamadı, çeteye başvurdu



İddiaya göre hocanın adı çete soruşturmasına şöyle karıştı: Cübbeli Ahmet Hoca daha önce yanında çalışan emekli bir polis memuruna bir miktar borç para verdi ancak borcunu geri alamadı. Bunun üzerine, adamları Barış Sezer ve koruması Muhammet Ali Melemen aracılığı ile Karagümrük çetesi ile bağlantı kurup yardım isteyen Cübbeli Ahmet’in ve bu girişimleri teknik takibe takıldı.



Karagümrük çetesi de Ahmet Hoca’nın isteği üzerine emekli polis memuruna borcunu ödemesi yönünde baskı yaptı. Ahmet Hoca’nın iki ayrı olayda daha çeteyi azmettirdiği öne sürülüyor. Hoca’nın, kendisi hakkında çıkan bir kasetin faillerinin bulunması için de çeteden yardım istediği iddia edildi.