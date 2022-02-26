Cübbeli Ahmet: HDP'ye yüzde 12 oy nasıl çıkar ya, bu ne dinsizliktir?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, siyasi anketlerde HDP’nin yüzde 11-12 oranlarında oy alacağı tahminleri hakkında, "Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” dedi.

Gazeteci Serdar Arseven'ın Youtube kanalında katıldığı programda konuşan Ünlü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP hakkındaki sözlerini de hatırlatarak, "Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir." açıklamasını yaptı.

"HDP halen yüzde 12; bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı"

Ünlü, “HDP halen yüzde 12. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Bu kadar analar ağlıyor. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?” ifadelerini kullandı.

"Erkek erkekle yetinirse, kadın kadınla şehvetini tatmin etme yoluna giderse gökten taş yağmasını bekleyin"

“Allah bizden hoşnut değildir” diyen Ünlü, Kuran'daki "Başınıza her ne musibet geldiyse, bu sizin ellerinizin kazandığı suçlar yüzündendir" ayetini hatırlatarak “Musibetler günahlardan gelir diyor ayetler hadisler" dedi.

"Musibet"lere örnek olarak eşcinselliğin yaygınlaştığı iddiasını dile getiren Ünlü, hadislerden örnek vererek "Erkek erkekle yetinirse, kadın kadınla şehvetini tatmin etme yoluna giderse gökten taş yağmasını bekleyin, azapları bekleyin, büyük kasırgalar bekleyin. Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder" ifadelerini kulandı.