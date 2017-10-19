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Cübbeli Ahmet: Hayrettin Karaman, o kitabını toplatmış

"Kitabı artık piyasada bulunmuyor"

19 Ekim 2017 14:42

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçen günlerde verdiği vaazında Hayrettin Karaman'ın Polemik Değil Diyalog" kitabını toplattığını duyduğunu ifade ederek, kitabın artık piyasada bulunmadığını söyledi.

Cübbeli, Yeni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı tanımadığını ifade edip, "Yeni Diyanet reisi hakkında tabii bazı şeyler sosyal medyada ileri geri de yazan çizen de oluyor. Ben kendisini tanımıyorum, konuyla da ilgili bir bilgim yok. Ben gece rüyaya yatıp, istihareden kalkıp adamın ne olduğunu çözenlerden değilim. İnsanları anlamak için icraatlarına bakmak lazım, konuşmalarına bakmak lazım, tatbikatlarına bakmak lazım" dedi.

Oda TV'nin haberine göre, Yeni Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın bir dönem FETÖ toplantılarına katıldığını ancak o dönem FETÖ'nün bu yüzünün açığa çıkmadığını hatırlatan Cübbeli konuyu Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman’a getirdi. Karaman'ın da imzasının bulunduğu “Polemik Değil Diyalog” kitabını şimdi sahiplenmediğini söyleyen Cübbeli, Karaman’ın kitapta “Yahudi olduğu halde bugün kâfir olmayanlar var.”, “Kur’an’ın gayesi milletin Müslüman olması değil” gibi cümleler kullandığını belirterek, kendi yazmış olduğu, "Hayrettin Karaman'ın Batıl Görüşlerine Reddiyeler" kitabında bunu eleştirdiğini hatırlattı. Cübbeli, Karaman’ın, “Polemik Değil Diyalog" kitabını toplattığını duyduğunu ifade ederek, kitabın artık piyasada bulunmadığını söyledi.

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