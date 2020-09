'Cübbeli Ahmet': Ayasofya’nın açılışından sonra gündem değiştirmek için İstanbul Sözleşmesi’ni köpürtenler iyi niyetli değil

T24 Haber Merkezi

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde iktidar tarafından hedef alınan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ayasofya’nın açılışından sonra gündem değiştirmek için bu konuyu köpürten kimselerin iyi niyetli olduğunu düşünmek herhalde safdillik olur" dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasının çekilmesine tepki gösterilmesinin ve tartışmaların, 'Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla oluşan olumlu havayı dağıtmak için' olduğunu savundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ünlü, "Bizim İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğumuz yıllardır yaptığımız konuşmalarla sabittir. Zaten yıllardır bizim İslam’a muhalif konulardaki beyanlarımız sizler tarafından dikkatle takip edilmektedir, ama bu güne kadar İslam’a ters düşen birçok konuda çıtı çıkmayıp şimdi Ayasofya’nın açılmasıyla oluşan olumlu havayı dağıtmak için bazı merkezlerin çaba gösterdiği müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın açılması nedeniyle Cumhur İttifakı’nın yaptığı hizmetin bütün dünya Müslümanları nezdinde sevinçle karşılanması ve bu vesîleyle halkın tekrar Cumhur İttifakı’na desteğinin artması bazılarını tedirgin ettiği için kimileri hadlerini aşan beyanlarda bulunarak bazı konularda ortalığı karıştırmak ve fitne çıkartmak istemektedir. Bundan dolayı îtidalli hareket ederek ifsadımızın ıslahımızı geçmemesine dikkat etmemiz gerekir ve kötü niyetle millî ve manevî davalara zarar vermek için plan yapanlara alet olmamak îcab eder.

Bu zamana kadar şer’-i şerîfe uymayan bunca hüküm hakkında hiçbir yorum yapmayıp da Ayasofya’nın açılışından sonra gündem değiştirmek için bu konuyu köpürten kimselerin iyi niyetli olduğunu düşünmek de herhalde safdillik olur.

Bu îtibarla fitnelere kapılmayalım, müfsitlere malzeme olmayalım, doğru bildiğimizi de söylemekten ve yaymaktan çekinmeyelim. Allah bizi yönetenleri hakka irşad eylesin ve onları her doğru işlerinde te’yîd eylesin, yanlış yapmaktan hepimizi muhafaza eylesin.

Son sözümüz şu olsun:

- Kadına şiddete HAYIR!

- Aile içi şiddete HAYIR!

- Her türlü şiddete HAYIR!

- Her türlü sapkınlığa HAYIR!

- Her türlü fitneye HAYIR!"