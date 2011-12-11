Cübbeli adım adım takip edildi





T24- Operasyonu yürütülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekiplerinin, teknik ve fiziki takiple “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü adım adım izlediği ortaya çıktı





Milliyet'in haberine göre, Mahmut Ünlü’nün çok sayıda “fuhuş, fuhuş için insan ticaretine azmettirme, fuhuş yapması için hayat kadınlarının tehdit edilmesi, tehdit ve tehdite azmettirme” suçlarını işlediği yönünde delillere ulaşıldı.





Yaklaşık 6 ay önce Adli soruşturmaya başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri, Nejat Ergin’in liderliğini yaptığı Karagümrük çetesini fiziki ve teknik takibe aldı. Çete üyelerinin birçok tehdit, şantaj, tehdit ve şantaj amaçlı fuhuşa yönlendirme, mekana çökme, darp, çek senet tahsilatı suçlarını işlediği tespit edildi.





Dinlemeye takıldılar





Adli soruşturmanın devam ettiği sırada 19 Mayıs 2011’de Nuri Ergin’in kardeşi Nejat Ergin ile Ünlü’nün şoförü arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmede; şoförü Ünlü’nün Ergin’le görüşmek istediğini söyledi.





Ünlü’nün 19 Mayıs 2011’de çete lideri Nejat Ergin ile önce telefon sonra da yüz yüze görüşmesine kadar, Ünlü ve yakın adamları hakkında herhangi bir takip bulunmuyordu.





Ancak Ünlü’nün Ergin’le görüşmelerini gizlilik içerisinde gerçekleştirmesi, kendi kullandığı telefonla değil de şoförü M.A. Melemez’in veya sağ kolu Barış Sezek’in telefonu ile irtibat kurması savcılıkça şüpheli bulundu ve Ergin-Ünlü ilişkisi mercek altına alındı.





Seks görüntüleriyle tehdit







Takibe başlayan polis, Ünlü’nün İstanbul’da organize suç örgütü faaliyetleri bulunduğu iddia edilen Abdullah Şanlıer ile de irtibatlı olduğunu tespit etti. Ünlü’nün Şanlıer’le temaslarından sonra Şanlıer’in birlikte faaliyet gösterdiği Mustafa Kıroğlu ile birlikte Ünlü’nün eski koruması Hamit Duysak’ı tehdit ettiği belirlendi.





Hamit Duysak’ın Ünlü’nün korumalığından sorunlu olarak ayrıldığı ve işi bıraktıktan sonra Ünlü’nün cemaatine “Cübbeli’yi yakınındaki adamlar yanlış yönlendiriyor. Elimde seks kasetleri var, açıklarım” içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.







Gruba yönelik teknik ve fiziki takibini sürdüren polis, bir hastanenin kafeteryasında Şanlıer ve Mustafa Kıroğlu’nun Duysak’ı tehdit ettiğini de görüntüledi. Hamit Duysak ile 2 çete üyesi 12 Ekim 2011’de bir hastanenin kafeteryasında buluştu. Çete üyeleri ile Duysak’ın görüşmesi devam ederken Ünlü’nün şoförü M.A.Melemez, sağ kolu Barış Sezek ve Ünlü’nün korumaları Mehmet Berber ve Fahri Canpolat da kafeteryaya gelerek görüşmeye katıldılar. Görüşmenin ilerleyen bölümünde gerginlik üzerine Hamit Duysak’ın Ünlü’nün adamları tarafından tartaklandığı tespit edildi.





Cübbeli’nin kadınları





Nejat Ergin ile irtibatlarında şüpheli durumlar üzerine telefonları teknik takibe alınan Ünlü’nün sağ kolu Barış Sezek ve şoförü M.A.Melemez’in Ünlü’ye fuhuş yapması amacıyla hayat kadınları temin ettikleri de belirlendi. Fas asıllı Türk vatandaşı Mahjouba Demirel, Özbekistan uyruklu Kamara Alimukhamedova ve Kahraman Kholmamatov’un da Ünlü’nün adamlarına fuhuş için kadın bulmak konusunda aracılık ettikleri tespit edildi.







Soruşturmadaki tespitlere göre Ünlü, 5 ayrı yabancı uyruklu kadınla cinsel ilişkiye girdi. Hayat kadınlarının tamamının yabancı uyruklu olduğu, fuhuş amacıyla Sezek ve Melemez’in Fas’a giderek 2 hayat kadını getirdikleri belirlendi. Ayrıca yine hayat kadını temin etmek amacıyla Sezek’in Kazakistan’a gittiği tespit edildi. Savcılığın talimatı ile Ünlü, sağ kolu ve şoförünün tüm kadınlarla buluşma faaliyetleri takip edilerek fotoğraflandı.





Mafya ile görüşme dinlemeye takıldı





Bu arada, Cübbeli’nin seks kasedi için hem Sedat Peker grubu hem de Karagümrük Çetesi’nden yardım istediği telefon dinlemelerine takıldı. Cübbeli’nin koruması Fahrettin Özdemir, Sedat Peker’in adamı Yaşar Durmuş ile görüşüyor. Durmuş, Sedat Peker’in, “Hocam üzülmesin, ben hallederim” dediğini öne sürüyor.





Cübbeli ile Nejat Ergin görüşmesi ise şöyle gerçekleşti.

Cübbeli’nin şoförü M.A. Melemez: Nejat beyle mi görüşüyoruz?

Çete lideri Nejat Ergin: Benim

M.A Melemez: Cübbeli Hoca görüşecekti de efendim.

Nejat Ergin: Tamam, hocam ellerinden öperim nasılsınız?

Ahmet Hoca: Ben öperim abim buyur nasılsınız?



Cübbeli’nin fuhuş diyaloğu!





Cübbeli Ahmet Hoca’nın Fas’tan getirilen iki hayat kadını ile 21 Eylül 2011’de yerleştirildikleri evde buluştuğu ve ikisiyle de birlikte olduktan sonra ayrıldığı teknik takipe takıldı. 20 Eylül’de Türkiye’ye getirilen bu iki hayat kadını yaklaşık 40 gün sonra 27 Ekim’de aynı adreste polis tarafından yakalandı. Tek başlarına dışarıya çıkmalarına izin verilmeyen kadınların, tehdit ve baskı gördüklerini belirterek Ünlü’den şikayetçi oldukları öğrenildi.





Bu arada Cübbeli’nin, sağ kolu Barış Sezek ile fuhuş öncesi 22 Ağustos 2011’de yaptığı görüşmeleri de dinlemeye takıldı. İşte o görüşme:

Cübbeli: Neredesin?

Barış Sezek: Evdeyim, evin oradayım hocam.

Cübbeli: Şey şimdi biz dişçiye gidecektik sabah 11’de hatta o zaman çok uykusuz yorgun kalırım ya o zaman salıya atayım dişçiyi değil mi? Ama şeye göre yani konuşmamıza göre değişebilir mi?

Barış Sezek: Ya değişir. Bir de neyse yarın daha iyi konuşuruz da yarın yüz yüze görüşürüz.

Cübbeli: Yok mu?

Sezek: Yarın kesin hocam.

Cübbeli: Yani şeyler benim dediğim gibi mi?

Sezek: Evet hocam inşallah.

Cübbeli: Yani şey olmasın istemiyorum karışık işler düzgün iş olsun yani konuşmaya mı bağlı?

Sezek: Konuşmaya bağlı hocam.